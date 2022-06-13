В Україні дешевшають ранні картопля та капуста

На ринку фіксується помітне здешевлення білокачанної капусти ранніх сортів. Також за останні сім днів знизилися відпускні ціни на ранню картоплю.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Наголошується, що перші великі партії ранньої капусти потрапляють на внутрішній ринок України із Херсона. Окупація цього регіону призвела до створення певного дефіциту продукції на теренах, вільних від бойових дій.

Ще з початку минулого тижня від виробників центральних та західних областей України почала надходити інформація про початок збирання врожаю капусти у господарствах. Як результат, ціни на капусту ранніх сортів в Україні зменшилися на 15-25% по відношенню до попереднього звітного періоду.

Менш суттєво приблизно на 10-15% за останні сім днів знизилися відпускні ціни на ранню картоплю в Україні. Причини закріплення негативних цінових тенденцій у цьому сегменті повністю збігалися з факторами, що призвели до здешевлення капусти.

Найдорожчою позицією овочів борщового набору в Україні напередодні другої декади червня залишається столовий буряк. Справа в тому, що у місцевих виробників цих коренеплодів сховища спорожніли вже понад місяць тому, тому пропозиція компенсувалася продукцією, завезеною з Польщі. Проте на цьому тижні практично всі польські компанії завершили реалізацію останніх партій продукції. Зараз оптові ціни на столові буряки врожаю 2021 року в Україні майже досягли позначки $1/кг, а пропозиція на внутрішньому ринку залишається недостатньою.

На думку експертів ринку, негативні цінові тенденції у сегменті капусти зберігатимуться й у найближчі тижні. Кардинальні зміни цінової ситуації в даному сегменті можуть відбутися з настанням липня, коли буде традиційний перехідний період між ранніми та середніми сортами капусти.

Щодо сегменту "молодої" картоплі ситуація на ринку розвиватиметься аналогічно. Існують всі передумови для подальшого зниження цін на цю продукцію. До того ж, підтримку подальшого цінового зниження в сегменті ранньої картоплі надаватиме наявні обсяги торішньої картоплі у сховищах місцевих фермерів.

За словами аналітиків, подібний сценарій розвитку ситуації найближчим часом спостерігатиметься і в сегменті коренеплодів, коли розпочнеться масовий збір урожаю буряків та моркви ранніх сортів у господарствах центрального та західного регіонів України.

Нагадаємо, в Україні стрімко дешевшає тепличний огірок. Наразі цей овоч продають по 25-40грн/кг, що в середньому на 25% дешевше, ніж тижнем раніше.