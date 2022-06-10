Цены на огурцы в Украине резко обвалились

В Украине стремительно дешевеет тепличный огурец. Сейчас этот овощ продают по 25-40грн/кг, что в среднем на 25% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Обвал цен на огурец в начале июня эксперты проекта называют традиционным – из-за увеличения на рынке предложения данных овощей из летних теплиц.

В сложившихся условиях крупные тепличные комбинаты вынуждены были также пересмотреть цены на свою продукцию в сторону снижения. Так, к концу нынешней недели продажи тепличного огурца велись по 25-40грн/кг ($0,85-1,37/кг), что в среднем на 25% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

По словам представителей тепличных комбинатов, главной причиной ценового спада является довольно объемное предложение огурца из летних теплиц из хозяйств южного региона, который поступает в продажу в среднем по 20 грн/кг ($0,68/кг).

Однако стоит добавить, что, несмотря на столь стремительное снижение цен, огурец на сегодняшний день украинские комбинаты отгружают в среднем в 2 раза дороже, чем в начале июня 2021 года.

При этом, большинство крупных игроков рынке не исключают дальнейшего снижения цен в данном сегменте. Поскольку, предложение огурца из летних теплиц продолжает увеличиваться, а темпы сбыта данной продукции несколько снизились.

А молодая капуста в Украине стоит в 10 раз дороже, чем год назад. Украинские фермеры отгружают капусту нового урожая по 25-35 грн/кг.