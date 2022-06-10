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Цены на огурцы в Украине резко обвалились
В Украине стремительно дешевеет тепличный огурец. Сейчас этот овощ продают по 25-40грн/кг, что в среднем на 25% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.
Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.
Обвал цен на огурец в начале июня эксперты проекта называют традиционным – из-за увеличения на рынке предложения данных овощей из летних теплиц.
В сложившихся условиях крупные тепличные комбинаты вынуждены были также пересмотреть цены на свою продукцию в сторону снижения. Так, к концу нынешней недели продажи тепличного огурца велись по 25-40грн/кг ($0,85-1,37/кг), что в среднем на 25% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По словам представителей тепличных комбинатов, главной причиной ценового спада является довольно объемное предложение огурца из летних теплиц из хозяйств южного региона, который поступает в продажу в среднем по 20 грн/кг ($0,68/кг).
Однако стоит добавить, что, несмотря на столь стремительное снижение цен, огурец на сегодняшний день украинские комбинаты отгружают в среднем в 2 раза дороже, чем в начале июня 2021 года.
При этом, большинство крупных игроков рынке не исключают дальнейшего снижения цен в данном сегменте. Поскольку, предложение огурца из летних теплиц продолжает увеличиваться, а темпы сбыта данной продукции несколько снизились.
А молодая капуста в Украине стоит в 10 раз дороже, чем год назад. Украинские фермеры отгружают капусту нового урожая по 25-35 грн/кг.