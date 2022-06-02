В Украине дорожает лук

Сегодня цены на импортный лук на украинском рынке озвучиваются на уровне 14-18 грн/кг. За неделю данная продукция стала дороже в среднем на 30%.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

На сегодняшний день основное предложение на украинском рынке репчатого лука составляет импортная продукция, в частности производства Польши.

С начала недели отпускные цены на данную продукцию начали стремительно расти. Сложившуюся ситуацию аналитики проекта объясняют как сокращением запасов данной продукции в самой Польше, так и значительным ростом цен на логистические услуги.

Согласно данным ежедневного мониторинга проекта, уже сегодня цены на лук из Польши на украинском рынке озвучиваются на уровне 14-18 грн/кг ($0,48-0,62/кг). Таким образом, за неделю данная продукция стала дороже в среднем на 30%.

При этом спрос на лук в Украине остается довольно активным, а предложение данного овоща стремительно сокращается.

По словам ключевых игроков рынка, запасы прошлогоднего лука в Украине практически исчерпаны, а данная продукция нового урожая из местных хозяйств на рынок практически не поступает. Как мы уже неоднократно сообщали, Херсонская область, которая является одним из лидеров по выращиванию ранних овощей в Украине, на сегодняшний день находится под оккупацией.

Стоит отметить, что на данный момент цены на репчатый лук в Украине уже в среднем в 3 раза выше, чем в начале июня прошлого года. При этом участники рынка не исключают дальнейшего удорожания в данном сегменте, которое может сохраниться до поступления на рынок репчатого лука нового урожая.

Отметим, за время войны продукты из борщевого набора подорожали на 7%. Самым дорогим ингредиентом борщового набора является мясо, которое добавляет блюду в цене более половины стоимости.