Молодая капуста в Украине стоит в 10 раз дороже, чем год назад

На сегодняшний день украинские фермеры отгружают капусту нового урожая по 25-35 грн/кг, что в среднем в 9,7 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

С начала мая цена на раннюю капусту на украинском рынке росла, что было обусловлено так называемым периодом межсезонья. Тогда предложение капусты суперранних сортов сокращалось, а массовая поставка продукции более поздних сортов еще не началась.

На текущей неделе украинские производители белокочанной капусты впервые за прошедший месяц снизили отпускные цены на свою продукцию.

Сегодня же предложение ранней капусты на рынке страны стремительно растет, что, несмотря на достаточно высокий спрос, вынуждает фермеров снижать отпускные цены в данном сегменте.

На сегодняшний день украинские фермеры отгружают капусту нового урожая по 25-35 грн/кг ($0,85-1,20/кг), что в среднем на 32% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Прежде всего, фермеры вынуждены активно снижать цены на капусту нового урожая ввиду избыточного предложения на рынке: большинство украинских хозяйств уже приступили к массовым отгрузкам ранней капусты из открытого грунта.

Еще одним фактором удешевления данной продукции выступает довольно ограниченный срок реализации капусты нового урожая. Большинство производителей вынуждены идти на ценовые уступки, чтобы поскорее реализовать имеющиеся объёмы данной продукции.

При этом, несмотря на стремительно удешевление в данном сегменте, на данный момент белокочанная капуста в Украине стоит в среднем в 9,7 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

Отметим, за время войны продукты из борщевого набора подорожали на 7%. Самым дорогим ингредиентом борщового набора является мясо, которое добавляет блюду в цене более половины стоимости.