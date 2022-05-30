В Украине стартовал сезон черешни: какие цены на ягоду

На текущей неделе на украинский рынок поступили первые партии черешни ранних сортов из южных и западных регионов страны.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit со ссылкой на производителей Херсонской, Николаевской, Запорожской и Закарпатской областей.

Продажи черешни начались в тот же период, что и годом ранее, и на данный момент реализация ведется исключительно мелким оптом на юге по 60-65 грн/кг ($2,05-2,22/кг) и на западе по 70-80 грн/кг ($2,39-2,73/кг).

Такую ценовую разницу ключевые игроки рынка объясняют оккупацией южных областей страны. Так, на сегодняшний день производители Херсонской области практически не имеют возможности поставлять свою продукцию в другие регионы Украины.

Садоводы Запорожской и Николаевской области частично могут отгружать черешню в центральную часть страны. В результате, основным поставщиком черешни на сегодняшний день выступает Закарпатская область, где цены на ранние фрукты и ягоды всегда были несколько выше.

В сегодняшних реалиях поставлять черешню на экспорт смогут позволить себе лишь единичные хозяйства, поэтому на данный момент основным рынком сбыта остаётся внутренний.

В условиях войны и значительного оттока населения садоводам сложно оценить спрос на черешню и спрогнозировать цены.

А производителей с временно оккупированных территорий волнует, смогут ли они реализовать весь собранный урожай черешни и, главное, по каким ценам.

Отметим, украинские производители приступили к массовой реализации клубники открытого грунта. Ягода местного производства поступает в продажу по 40-80 грн/кг.