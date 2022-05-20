В Украине снижаются цены на огурцы

Рост объемов предложения огурцов на рынке вынуждает производителей пересматривать цены на данную продукцию в сторону снижения.

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Об этом сообщает EastFruit.

Согласно данным ежедневного мониторинга проекта, установившаяся теплая погода способствовала увеличению сбора урожая огурца в украинских тепличных комбинатах. Рост объемов предложения данной продукции на рынке вынуждает производителей пересматривать цены на огурцы в сторону снижения.

Так, на данный момент украинские тепличные комбинаты вынуждены предлагать огурец не дороже 36-50 грн/кг ($1,23-1,71 /кг), в то время как в конце предыдущей недели продажи велись в пределах 40-70 грн/кг ($ 1,37-2,39/кг) в зависимости от сорта и региона производства.

Таким образом, цена на огурец в украинских хозяйствах упала в среднем на 20%.

Столь резко снижать отпускные цены производители вынуждены из-за увеличения предложения данной продукции на рынке на фоне заметного снижения спроса на огурцы.

Так, по словам производителей, установление теплой погоды в Украине заметно ускорило созревание огурца в местных тепличных комбинатах. Кроме того, давление на рынок усилилось из-за увеличения предложения импортного огурца производства Польша, Румыния и Сербия, который предлагается к продаже по 30-35 грн/кг ($1,03 -1,20/кг).

При этом, несмотря на удешевление в сегменте тепличного огурца, на сегодняшний день данная продукция в Украине продается в среднем в 3 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

Отметим, на текущей неделе украинским производителям клубники удалось повысить отпускные цены на данную ягоду. Цена на данную продукцию выросла в среднем на 30%.