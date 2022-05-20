В Україні знижуються ціни на огірки

Зростання обсягів пропозиції огірків на ринку змушує виробників переглядати ціни на цю продукцію у бік зниження.

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Про це повідомляє EastFruit.

За даними щоденного моніторингу проекту, тепла погода, що встановилася, сприяла збільшенню збору врожаю огірка в українських тепличних комбінатах. Зростання обсягів пропозиції цієї продукції на ринку змушує виробників переглядати ціни на огірки у бік зниження.

Так, на даний момент українські тепличні комбінати змушені пропонувати огірок не дорожче за 36-50 грн/кг ($1,23-1,71 /кг), тоді як наприкінці попереднього тижня продажі велися в межах 40-70 грн/кг ( $ 1,37-2,39/кг) залежно від сорту та регіону виробництва.

Таким чином ціна на огірок в українських господарствах впала в середньому на 20%.

Так різко знижувати відпускні ціни виробники змушені через збільшення пропозиції даної продукції на ринку на тлі помітного зниження попиту на огірки.

Так, за словами виробників, встановлення теплої погоди в Україні помітно прискорило дозрівання огірка у місцевих тепличних комбінатах. Крім того, тиск на ринок посилився через збільшення пропозиції імпортного огірка, який пропонується до продажу за 30-35 грн/кг ($1,03 -1,20/кг).

При цьому, незважаючи на здешевлення в сегменті тепличного огірка, на сьогоднішній день дана продукція в Україні продається в середньому втричі дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

Зазначимо, цього тижня українським виробникам полуниці вдалося підвищити відпускні ціни на цю ягоду. Ціна на цю продукцію зросла у середньому на 30%.