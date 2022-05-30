В Україні стартував сезон черешні: які ціни на ягоду

Цього тижня на український ринок надійшли перші партії черешні ранніх сортів із південних та західних регіонів країни.

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Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit із посиланням на виробників Херсонської, Миколаївської, Запорізької та Закарпатської областей.

Продаж черешні почався в той же період, що і роком раніше, і на даний момент реалізація ведеться виключно дрібним оптом на півдні по 60-65 грн/кг ($2,05-2,22/кг) і на заході по 70-80 грн/кг ($2,39-2,73/кг).

Таку цінову різницю ключові гравці ринку пояснюють окупацією південних областей країни. Так, на сьогоднішній день виробники Херсонської області практично не мають змоги постачати свою продукцію до інших регіонів України.

Садівники Запорізької та Миколаївської області частково можуть відвантажувати черешню до центральної частини країни. В результаті, основним постачальником черешні на сьогоднішній день виступає Закарпатська область, де ціни на ранні фрукти та ягоди завжди були дещо вищими.

У сьогоднішніх реаліях постачати черешню на експорт зможуть дозволити лише поодинокі господарства, тому на даний момент основним ринком збуту залишається внутрішній.

В умовах війни та значного відтоку населення садівникам складно оцінити попит на черешню та спрогнозувати ціни.

А виробників із тимчасово окупованих територій хвилює, чи зможуть вони реалізувати весь зібраний урожай черешні та, головне, за якими цінами.

Зазначимо, українські виробники розпочали масову реалізацію полуниці відкритого ґрунту. Ягода місцевого виробництва надходить у продаж по 40-80 грн/кг.