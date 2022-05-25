За время войны борщ стал дороже почти на 10%

С 23 февраля по 23 мая продукты из борщевого набора подорожали на 7%. Самым дорогим ингредиентом борщового набора является мясо, которое добавляет блюду в цене более половины стоимости.

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Об этом сообщают аналитики сервиса доставки продуктов Zakaz.ua. Они проанализировали рост цен на продукты, входящие в состав традиционного блюда, в столичных супермаркетах.

Почти все ингредиенты, кроме белокочанной капусты и свеклы, выросли в цене. Капуста и свекла подешевели на 33% и 14% соответственно. Больше всего подскочила цена на подсолнечное масло – на 35%, средняя стоимость которого в столичных супермаркетах составляет 55 грн.

"Значительно выросла цена на томатную пасту – на 30%. По состоянию на 23 мая она стоит в среднем 41 грн, тогда как в феврале цена составляла 32 грн. В то же время, картофель подорожал на 24%, а морковь и лук на 20%. Меньше всего из борщового набора подорожало мясо - цена выросла на 8%. Однако, учитывая, что это самый дорогой продукт среди всех компонентов, этот рост значительно повлиял на общую стоимость борща, о чем пойдет речь", — говорят аналитики.

Чтобы определить стоимость, за основу был взят наиболее классический рецепт борща с расчетом на 3,5-4 литра. На 23 мая 2022 кастрюля красного борща такого объема в среднем обойдется в 113 грн. Это на 7% дороже, чем в довоенный период. Самым дорогим ингредиентом борщового набора является мясо. Оно добавляет блюду в цене более половины стоимости. Без мяса блюдо стоит около 50 грн против 47,2 грн в феврале.

Напомним, До конца года, по прогнозам Национального банка Украины и Министерства экономики, инфляция составит 20%. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что в военное время МВФ и Всемирный банк подтверждают и даже рекомендуют делать контролируемую эмиссию. По сего словам, это полезно, чтобы руководство страны могло поддерживать свою экономику.