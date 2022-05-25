За час війни борщ став дорожчим майже на 10%

З 23 лютого до 23 травня продукти з борщового набору подорожчали на 7%. Найдорожчим інгредієнтом борщового набору є м'ясо, яке додає страві більш ніж половину вартості.

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Про це повідомляють аналітики сервісу доставки продуктів Zakaz.ua. Вони проаналізували зростання цін на продукти, що входять до складу традиційної страви у столичних супермаркетах.

Майже всі інгредієнти, крім білокачанної капусти та буряків, зросли в ціні. Капуста та буряк подешевшали на 33% та 14% відповідно. Найбільше підскочила ціна на олію – на 35%, середня вартість якої у столичних супермаркетах становить 55 грн.

"Значно зросла ціна на томатну пасту – на 30%. Станом на 23 травня вона коштує в середньому 41 грн, тоді як у лютому ціна становила 32 грн. Водночас, картопля подорожчала на 24%, а морква та цибуля на 20 Найменше з борщового набору подорожчало м'ясо - ціна зросла на 8%. Однак, враховуючи, що це найдорожчий продукт серед усіх компонентів, це зростання значно вплинуло на загальну вартість борщу, про що йтиметься», - кажуть аналітики.

Щоб визначити вартість, за основу було взято найбільш класичний рецепт борщу з розрахунком на 3,5-4 літри. На 23 травня 2022 року каструля червоного борщу такого обсягу в середньому коштуватиме 113 грн. Це на 7% дорожче, ніж у довоєнний період. Найдорожчим інгредієнтом борщового набору є м'ясо. Воно додає страві в ціні понад половину вартості. Без м'яса страва коштує близько 50 грн. проти 47,2 грн. у лютому.

Нагадаємо, до кінця року, за прогнозами Національного банку України та Міністерства економіки, інфляція становитиме 20%. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що у воєнний час МВФ та Світовий банк підтверджують і навіть рекомендують робити контрольовану емісію. За цим словами, це корисно, щоб керівництво країни могло підтримувати свою економіку.