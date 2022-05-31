Молода капуста в Україні коштує вдесятеро дорожче, ніж рік тому

На сьогоднішній день українські фермери відвантажують капусту нового врожаю по 25-35 грн/кг, що в середньому у 9,7 раза дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

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Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

З початку травня ціна на ранню капусту на українському ринку зростала, що зумовлено так званим періодом міжсезоння. Тоді пропозиція капусти суперранніх сортів скорочувалася, а масове постачання продукції пізніших сортів ще не почалося.

Цього тижня українські виробники білокачанної капусти вперше за місяць знизили відпускні ціни на свою продукцію.

Сьогодні пропозиція ранньої капусти на ринку країни стрімко зростає, що, незважаючи на досить високий попит, змушує фермерів знижувати відпускні ціни в даному сегменті.

На сьогоднішній день українські фермери відвантажують капусту нового врожаю по 25-35 грн/кг ($0,85-1,20/кг), що в середньому на 32% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Насамперед, фермери змушені активно знижувати ціни на капусту нового врожаю через надмірну пропозицію на ринку: більшість українських господарств уже розпочали масове відвантаження ранньої капусти з відкритого ґрунту.

Ще одним чинником здешевлення цієї продукції є досить обмежений термін реалізації капусти нового врожаю. Більшість виробників змушені йти на цінові поступки, щоб якнайшвидше реалізувати наявні обсяги даної продукції.

При цьому, незважаючи на стрімке здешевлення в даному сегменті, на даний момент білокачанна капуста в Україні коштує в середньому в 9,7 раза дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

Зазначимо, за час війни продукти із борщового набору подорожчали на 7%. Найдорожчим інгредієнтом борщового набору є м'ясо, яке додає страві більш ніж половину вартості.