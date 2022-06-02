В Україні дорожчає цибуля

Сьогодні ціни на імпортну цибулю на українському ринку озвучуються на рівні 14-18 грн/кг. За тиждень ця продукція стала дорожчою в середньому на 30%.

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Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Сьогодні основну пропозицію на українському ринку ріпчастої цибулі становить імпортна продукція, зокрема виробництва Польщі.

З початку тижня відпускні ціни на цю продукцію почали стрімко зростати. Ситуацію, що склалася, аналітики проекту пояснюють як скороченням запасів даної продукції в самій Польщі, так і значним зростанням цін на логістичні послуги.

За даними щоденного моніторингу проекту, вже сьогодні ціни на цибулю із Польщі на українському ринку озвучуються на рівні 14-18 грн/кг ($0,48-0,62/кг). Таким чином, за тиждень ця продукція стала дорожчою в середньому на 30%.

При цьому попит на цибулю в Україні залишається досить активним, а пропозиція цього овоча швидко скорочується.

За словами ключових гравців ринку, запаси торішньої цибулі в Україні практично вичерпані, а продукція нового врожаю з місцевих господарств на ринок практично не надходить. Як ми вже неодноразово повідомляли, Херсонська область, яка є одним із лідерів із вирощування ранніх овочів в Україні, на сьогоднішній день перебуває під окупацією.

Варто зазначити, що на даний момент ціни на цибулю в Україні вже в середньому втричі вищі, ніж на початку червня минулого року. При цьому учасники ринку не відкидають подальшого подорожчання в даному сегменті, яке може зберегтися до надходження на ринок цибулі нового врожаю.

Зазначимо, за час війни продукти із борщового набору подорожчали на 7%. Найдорожчим інгредієнтом борщового набору є м'ясо, яке додає страві більш ніж половину вартості.