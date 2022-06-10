Ціни на огірки в Україні різко обвалилися

В Україні стрімко дешевшає тепличний огірок. Наразі цей овоч продають по 25-40грн/кг, що в середньому на 25% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

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Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Обвал цін на огірок на початку червня експерти проекту називають традиційним через збільшення на ринку пропозиції даних овочів з літніх теплиць.

В умовах, що склалися, великі тепличні комбінати змушені були також переглянути ціни на свою продукцію у бік зниження. Так, до кінця цього тижня продажі тепличного огірка велися по 25-40грн/кг ($0,85-1,37/кг), що в середньому на 25% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

За словами представників тепличних комбінатів, головною причиною цінового спаду є досить об'ємна пропозиція огірка із літніх теплиць із господарств південного регіону, який надходить у продаж у середньому по 20 грн/кг ($0,68/кг).

Проте варто додати, що, незважаючи на таке стрімке зниження цін, огірок на сьогодні українські комбінати відвантажують у середньому вдвічі дорожче, ніж на початку червня 2021 року.

При цьому більшість великих гравців ринку не виключають подальшого зниження цін у даному сегменті. Оскільки пропозиція огірка з літніх теплиць продовжує збільшуватися, а темпи збуту цієї продукції дещо знизилися.

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