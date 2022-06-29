Сезон ягод: сколько стоят вишни на украинском рынке

Еще на прошлой неделе украинские садоводы приступили к уборке вишни, но первые крупные партии на рынок начали поступать только с начала текущей недели. На сегодняшний день вишня крупным оптом на рынке предлагается к продаже по 15-35 грн/кг.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Массовая уборка урожая данных косточковых на сегодняшний день проходит в южных и центральных областях страны.

Так, на сегодняшний день вишня крупным оптом на рынке предлагается к продаже по 15-35 грн/кг, что в среднем на 40% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

Согласно данным ежедневного мониторинга проекта, садоводы начали уборочную кампанию практически в те же сроки, что и годом ранее.

При этом, более низкий уровень цен на вишню в текущем сезоне, они объясняют достаточно низким спросам и проблемами с каналами реализации.

При этом, потери урожая данных косточковых в этом году значительно ниже, чем в предыдущем, что в свою очередь также способствует более низким отпускным ценам.

По словам ключевых игроков рынка, в текущем сезоне отпускные цены на вишню могут быть значительно ниже, чем год назад. Так, на сегодняшний день садоводы Харьковской и Николаевской области из-за ведения боевых действий, не имеют возможности продавать свою продукцию за пределами своих областей. Также, стоит отметить резкий рост цен на логистические услуги, что делает перевозку данной скоропортящейся продукции нерентабельной.

Отметим, в Украине начался сезон сбора урожая малины, из-за хорошего урожая оптовая цена на малину колеблется в пределах 50-70 грн/кг, что в 1,6 раза ниже чем в аналогичном периоде 2021 года.