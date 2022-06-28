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В Украине начался сезон малины. Из-за хорошего урожая цены ниже, чем в 2021 году
С 27 июня в Украине начался сезон сбора урожая малины, из-за хорошего урожая оптовая цена на малину колеблется в пределах 50-70 грн/кг, что в 1,6 раза ниже чем в аналогичном периоде 2021 года. Об этом сообщает информационно-аналитическая платформа EastFruit.
"Первые партии данной ягоды из южных регионов появились на рынке более недели назад, однако цены на них были слишком высокими. На сегодняшний день к уборке малины приступили хозяйства практических во всех регионах страны, что позволило увеличить предложение данной ягоды на рынке и несколько снизить отпускные цены в данном сегменте", - сказано в сообщении.
В частности, на 28 июня оптовая цена на малину колеблется в пределах от 50 до 70 грн/кг ($1,71-2,39/кг), что в среднем в 1,6 раза ниже, чем на первые оптовые партии малины год назад. Такую ценовую разницу аналитики рынка объясняют достаточно ранним началом сезона малины, а также благоприятными погодными условиями текущей весной.
Еще одним фактором столь низких цен в текущем сезоне стали проблемы с каналами реализации, из-за блокады морских портов на сегодняшний день практически нет возможности вывозить ягоду на экспорт. Но, при этом оптовые и розничные цены на малину могут отличаться в 2 раза.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Такая ситуация, в первую очередь сложилась из-за оккупации Херсонской области, производители которой на данный момент не могут поставлять свою продукцию на остальную территорию Украины. Также, немаловажную роль в разнице оптовых и розничных цен сыграло стремительное удорожание топлива, а вследствие значительного увеличения расходов на логистику.
Напомним, в мае из-за благоприятной погоды цены на клубнику в Украине были ниже чем в прошлом году.