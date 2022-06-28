В Україні розпочався сезон малини. Через хороший урожай ціни нижчі, ніж у 2021 році

З 27 червня в Україні розпочався сезон збирання врожаю малини, через хороший урожай оптова ціна на малину коливається в межах 50-70 грн/кг, що в 1,6 раза нижче, ніж в аналогічному періоді 2021 року. Про це повідомляє інформаційно-аналітична платформа EastFruit.

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Перші партії даної ягоди з південних регіонів з'явилися на ринку більше тижня тому, проте ціни на них були надто високими. у цьому сегменті", - сказано в повідомленні.

Зокрема, на 28 червня оптова ціна на малину коливається в межах від 50 до 70 грн/кг ($1,71-2,39/кг), що в середньому у 1,6 раза нижче, ніж на перші оптові партії малини рік тому. Таку цінову різницю аналітики ринку пояснюють досить раннім початком сезону малини, а також сприятливими погодними умовами цієї весни.

Ще одним фактором таких низьких цін у поточному сезоні стали проблеми з каналами реалізації, через блокаду морських портів на сьогоднішній день практично немає можливості вивозити ягоду на експорт. Але, при цьому оптові та роздрібні ціни на малину можуть відрізнятись у 2 рази.

Така ситуація насамперед склалася через окупацію Херсонської області, виробники якої на даний момент не можуть постачати свою продукцію на решту території України. Також важливу роль у різниці оптових та роздрібних цін відіграло стрімке подорожчання палива, а внаслідок значного збільшення витрат на логістику.

Нагадаємо, у травні через сприятливу погоду ціни на полуницю в Україні були нижчими ніж минулого року.