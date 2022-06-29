Сезон ягід: скільки коштують вишні на українському ринку

Ще минулого тижня українські садівники розпочали збирання вишні, але перші великі партії на ринок почали надходити лише з початку поточного тижня. Сьогодні вишня великим оптом на ринку пропонується до продажу по 15-35 грн/кг.

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Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Масове збирання врожаю даних кісточкових на сьогоднішній день відбувається у південних та центральних областях країни.

Так, на сьогоднішній день вишня великим оптом на ринку пропонується до продажу по 15-35 грн/кг, що в середньому на 40% дешевше, ніж за аналогічний період минулого року.

За даними щоденного моніторингу проекту, садівники розпочали збиральну кампанію практично в ті ж терміни, що й роком раніше.

При цьому нижчий рівень цін на вишню в поточному сезоні вони пояснюють досить низьким попитом та проблемами з каналами реалізації.

При цьому втрати врожаю даних кісточкових цього року значно нижчі, ніж у попередньому, що також сприяє нижчим відпускним цінам.

За словами ключових гравців ринку, цього сезону відпускні ціни на вишню можуть бути значно нижчими, ніж рік тому. Так, на сьогоднішній день садівники Харківської та Миколаївської областей через ведення бойових дій не мають можливості продавати свою продукцію за межами своїх областей. Також, варто відзначити різке зростання цін на логістичні послуги, що робить перевезення даної продукції, що швидко псується, нерентабельною.

Зазначимо, в Україні розпочався сезон збирання врожаю малини, через хороший урожай оптова ціна на малину коливається в межах 50-70 грн/кг, що в 1,6 разу нижче, ніж в аналогічному періоді 2021 року.