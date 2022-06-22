В Украине дешевеет черешня: сколько стоит ягода в разгар сезона

Украинские садоводы вынуждены снижать цены на черешню и уже предлагают данные косточковые заметно дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Уступать в цене садоводы вынуждены по нескольким причинам. Так, вопреки ожиданиям производителей, предложение черешни на рынке на сегодняшний день довольно объемное, что и является главной причиной ценового спада.

Кроме того, покупатели нередко оказываются недовольны качеством предлагаемой продукции, что также негативно сказывается на ценах.

В сложившихся условиях крупным садоводческим хозяйствам удается отгружать черешню не дороже 25-45 грн/кг, что в среднем на 30% дешевле, чем неделей ранее.

Еще одним негативным фактором для садоводов в текущем сезоне стал ограниченный доступ к рынкам реализации, так как основное производство черешни сосредоточенно в Запорожской и Николаевской областях, которые на сегодняшний день частично оккупированы и практически не имеют возможности отгружать свою продукцию в другие области.

Таким образом, на данный момент цены на черешню в Украине уже в среднем на 25% ниже, чем во второй половине июня 2021 года.

При этом производители подчеркивают, что пока далее снижать цены не намерены, поскольку реализация по более низким ценам, по их мнению, нецелесообразна.

Они признаются, что в таком случае они не могут покрыть в полной мере даже затраты на производство. Более того, украинские садоводы не уверены, что снижение цен приведет к повышению темпов сбыта данной продукции.

Напомним, растущее предложение местных тепличных томатов и достаточно сильная конкуренция с импортом провоцирует дальнейшее снижение цен на рынке томатов в Украине.