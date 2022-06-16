В Украине снижаются цены на помидоры

Растущее предложение местных тепличных томатов и достаточно сильная конкуренция с импортом провоцирует дальнейшее снижение цен на рынке томатов в Украине

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Об этом сообщают аналитики EastFruit.

Отмечается, что еще в конце мая украинским тепличным комбинатам удавалось продавать свою продукцию по 50-80 грн/кг, но ввиду сезонного фактора и постоянного наличия импортных томатов на местном рынке, цены продолжали снижаться довольно активными темпами.

Уже сейчас они обвалились до 30-50 грн/кг в сегменте тепличного красного круглого томата местного производства. При этом основные покупатели такой продукции практически не имеют нареканий на качество украинских тепличных помидоров, что, тем не менее, не спасает ситуацию для местных тепличных комбинатов.

Во-первых, на украинском рынке присутствует и импортная продукция. По состоянию на середину июня, тепличные томаты из Турции предлагаются в Украине в нижнем ценовом диапазоне – по 30-40 грн/кг. В относительно премиальном сегменте украинского рынка представлена также продукция из Польши и Нидерландов, цены на которую доходят до 50 грн/кг.

Во-вторых, на ситуации сказываются и объективные причины текущих рыночных условий в стране. В связи с массовым выездом населения за пределы Украины из-за агрессии россии, спрос на томаты и другую плодоовощную продукцию существенно просел. К тому же, доходы оставшегося в стране населения также снизились, еще больше сузив возможности продаж на внутреннем рынке.

Эти же причины продолжат и далее оставаться основополагающими факторами на украинском рынке, и дальнейшая ситуация будет зависеть от возможности сбалансировать падение спроса на продукцию в стране снижением ее предложения из оккупированных регионов. Так, по всей видимости, на украинский рынок томатов не смогут выйти производители с летними теплицами и продавцы грунтовых томатов из Херсонской и части Запорожской областей.

Насколько это выровняет ситуацию для стационарных теплиц в оставшихся регионах Украины в летний период, сказать пока довольно сложно. С одной стороны, население Украины постепенно возвращается в страну, но его покупательская способность пока остается довольно невысокой.

Отметим, в 2022 году Украина может недополучить около 68% урожая помидоров. В итоге, если местные фермеры не смогут закрыть внутреннюю потребность, то Украине придется наращивать импорт.