В Україні знижуються ціни на помідори

Зростання пропозиції місцевих тепличних томатів і досить сильна конкуренція з імпортом провокує подальше зниження цін на ринку томатів в Україні

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Про це повідомляють аналітики EastFruit.

Зазначається, що ще наприкінці травня українським тепличним комбінатам вдавалося продавати свою продукцію по 50-80 грн/кг, але через сезонний фактор і постійну наявність імпортних томатів на місцевому ринку, ціни продовжували знижуватися досить активними темпами.

Вже зараз вони обвалилися до 30-50 грн/кг у сегменті червоного тепличного круглого томату місцевого виробництва. При цьому основні покупці такої продукції практично не мають нарікань на якість українських тепличних помідорів, що не рятує ситуацію для місцевих тепличних комбінатів.

По-перше, на українському ринку є і імпортна продукція. Станом на середину червня тепличні томати з Туреччини пропонуються в Україні в нижньому ціновому діапазоні – по 30-40 грн/кг. У відносно преміальному сегменті українського ринку представлено також продукцію з Польщі та Нідерландів, ціни на яку сягають 50 грн/кг.

По-друге, на ситуації позначаються об'єктивні причини поточних ринкових умов країни. У зв'язку з масовим виїздом населення за межі України через агресію Росії, попит на томати та іншу плодоовочеву продукцію суттєво просів. До того ж, доходи населення, що залишилося в країні, також знизилися, ще більше звузивши можливості продажів на внутрішньому ринку.

Ці ж причини й надалі залишатимуться основними чинниками на українському ринку, і подальша ситуація залежатиме від можливості збалансувати падіння попиту на продукцію в країні зниженням її пропозиції з окупованих регіонів. Так, мабуть, на український ринок томатів не зможуть вийти виробники з літніми теплицями та продавці ґрунтових томатів із Херсонської та частини Запорізької областей.

Наскільки це вирівняє ситуацію для стаціонарних теплиць у регіонах України в літній період, сказати поки що досить складно. З одного боку, населення України поступово повертається до країни, але його купівельна спроможність поки що залишається досить невисокою.

Зазначимо, у 2022 році Україна може недоотримати близько 68% урожаю помідорів. У результаті якщо місцеві фермери не зможуть закрити внутрішню потребу, то Україні доведеться нарощувати імпорт.