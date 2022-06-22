В Україні дешевшає черешня: скільки коштує ягода у розпал сезону

Українські садівники змушені знижувати ціни на черешню і вже пропонують дані кісточкові помітно дешевше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Поступатися в ціні садівники змушені з кількох причин. Так, всупереч очікуванням виробників, пропозиція черешні на ринку на сьогоднішній день є досить об'ємною, що і є головною причиною цінового спаду.

Крім того, покупці нерідко виявляються незадоволені якістю пропонованої продукції, що також негативно впливає на ціни.

В умовах, що склалися, великим садівницьким господарствам вдається відвантажувати черешню не дорожче 25-45 грн/кг, що в середньому на 30% дешевше, ніж тижнем раніше.

Ще одним негативним фактором для садівників цього сезону став обмежений доступ до ринків реалізації, оскільки основне виробництво черешні зосереджено в Запорізькій та Миколаївській областях, які на сьогоднішній день частково окуповані та практично не мають можливості відвантажувати свою продукцію в інші області.

Таким чином, на даний момент ціни на черешню в Україні вже в середньому на 25% нижчі, ніж у другій половині червня 2021 року.

При цьому виробники наголошують, що поки що далі знижувати ціни не мають наміру, оскільки реалізація за нижчими цінами, на їхню думку, є недоцільною.

Вони зізнаються, що в такому разі вони не можуть повністю покрити навіть витрати на виробництво. Більше того, українські садівники не впевнені, що зниження цін призведе до підвищення темпів збуту цієї продукції.

Нагадаємо, зростаюча пропозиція місцевих тепличних томатів та досить сильна конкуренція з імпортом провокує подальше зниження цін на ринку томатів в Україні.