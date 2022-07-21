В Україні дешевшають томати

Цього тижня українські виробники розпочали масовий продаж томату відкритого ґрунту, що призвело до значного зниження відпускних цін у даному сегменті.

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Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Однак, згідно з даними щоденного моніторингу проекту, навіть за обставин, що склалися, зазначена продукція все ще пропонується на порядок дорожче, ніж роком раніше.

Так, з минулого тижня ціна на тепличний томат в Україні знизилася в середньому на 18%, що пояснюється покращенням погодних умов та збільшенням пропозиції як томату відкритого ґрунту, так і цієї продукції зі стаціонарних комбінатів.

На сьогодні більшість тепличних комбінатів декларують ціну на томати в межах 30-42 грн/кг ($1,03-1,44/кг).

Приводом для зниження цін стало масове збирання ґрунтового томату на півдні країни. При цьому попит на цю продукцію залишається стабільно високою, але пропозиція томату на українському ринку зростає дуже швидко, тому відпускні ціни продовжують впевнено падати.

При цьому відпускні ціни на тепличні томати в Україні на сьогодні в середньому в 1,7 рази вищі, ніж за аналогічний період минулого року.

Таку високу ціну на томати цього сезону ключові гравці ринку пов'язують, перш за все, з тим, що зараз пропозиція на ринку томату майже повністю складає продукція місцевого виробництва. Рік тому суттєвий тиск на ціни чинив надходження більших обсягів дешевшого імпортного томату.

Зазначимо, в Україні також стрімко дешевшають коренеплоди врожаю 2022 року, але ціни на них ще значно вищі за рівень минулого року.