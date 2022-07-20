В Украине дешевеют морковь и свекла

В Украине стремительно дешевеют корнеплоды урожая 2022 года, но цены на них еще значительно выше уровня прошлого года.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Основной причиной негативного ценового тренда производители считают заметное увеличение предложения моркови и свеклы на рынке. Если еще на предыдущей неделе многие фермеры были вынуждены приостановить уборку из-за дождей, то на данный момент нормализация погодных условий позволяет им вновь выйти в поле.

Так, на сегодняшний день морковь производители отгружают по 20-25 грн/кг, что в среднем на 18% дешевле, чем неделей ранее.

Цена на свеклу за неделю снизилась в среднем на 25%, и сегодня ее предлагают к продаже по 18-23 грн/кг.

По словам производителей, достаточно резкое снижение цен связано с сезонным ростом предложения корнеплодов средних сортов. Кроме того, давление на цены оказывает весьма сдержанный спрос на данную продукцию.

Оптовые компании и розничные сети готовы закупать морковь и свеклу только небольшими партиями, объясняя свое решение крайне низкими темпами реализации в рознице.

Несмотря на то, что цены на корнеплоды в Украине снижаются вторую неделю подряд, они еще значительно выше уровня прошлого года.

В частности, во второй половине июля 2021 года морковь на украинском рынке стоила в среднем в 1,5 раза дешевле. Цена на свеклу в указанный период была в среднем в 1,6 раза ниже, чем сегодня.

Напомним, Минагрополитики не ожидает дефицита фруктов и овощей из-за оккупации южных регионов. Как отмечают в ведомстве, цены на овощи, фрукты и ягоды сейчас больше зависят именно от изменения логистических маршрутов и стоимости горючего, а не от дефицита этих продуктов.