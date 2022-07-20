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В Украине дешевеют морковь и свекла
В Украине стремительно дешевеют корнеплоды урожая 2022 года, но цены на них еще значительно выше уровня прошлого года.
Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.
Основной причиной негативного ценового тренда производители считают заметное увеличение предложения моркови и свеклы на рынке. Если еще на предыдущей неделе многие фермеры были вынуждены приостановить уборку из-за дождей, то на данный момент нормализация погодных условий позволяет им вновь выйти в поле.
Так, на сегодняшний день морковь производители отгружают по 20-25 грн/кг, что в среднем на 18% дешевле, чем неделей ранее.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Цена на свеклу за неделю снизилась в среднем на 25%, и сегодня ее предлагают к продаже по 18-23 грн/кг.
По словам производителей, достаточно резкое снижение цен связано с сезонным ростом предложения корнеплодов средних сортов. Кроме того, давление на цены оказывает весьма сдержанный спрос на данную продукцию.
Оптовые компании и розничные сети готовы закупать морковь и свеклу только небольшими партиями, объясняя свое решение крайне низкими темпами реализации в рознице.
Несмотря на то, что цены на корнеплоды в Украине снижаются вторую неделю подряд, они еще значительно выше уровня прошлого года.
В частности, во второй половине июля 2021 года морковь на украинском рынке стоила в среднем в 1,5 раза дешевле. Цена на свеклу в указанный период была в среднем в 1,6 раза ниже, чем сегодня.
Напомним, Минагрополитики не ожидает дефицита фруктов и овощей из-за оккупации южных регионов. Как отмечают в ведомстве, цены на овощи, фрукты и ягоды сейчас больше зависят именно от изменения логистических маршрутов и стоимости горючего, а не от дефицита этих продуктов.