В Україні дешевшають морква та буряк

В Україні стрімко дешевшають коренеплоди врожаю 2022 року, але ціни на них ще значно вищі за рівень минулого року.

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Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Основною причиною негативного цінового тренду виробники вважають помітне збільшення пропозиції моркви та буряків на ринку. Якщо ще минулого тижня багато фермерів були змушені призупинити прибирання через дощі, то на даний момент нормалізація погодних умов дозволяє їм знову вийти в поле.

Так, на сьогоднішній день моркву виробники відвантажують по 20-25 грн/кг, що в середньому на 18% дешевше, ніж тижнем раніше.

Ціна на буряки за тиждень знизилася в середньому на 25%, і сьогодні її пропонують до продажу по 18-23 грн/кг.

За словами виробників, досить різке зниження цін пов'язане із сезонним зростанням пропозиції коренеплодів середніх сортів. Крім того, тиск на ціни чинить дуже стриманий попит на цю продукцію.

Оптові компанії та роздрібні мережі готові закуповувати моркву та буряки лише невеликими партіями, пояснюючи своє рішення вкрай низькими темпами реалізації в роздріб.

Незважаючи на те, що ціни на коренеплоди в Україні знижуються другий тиждень поспіль, вони ще значно вищі за рівень минулого року.

Зокрема, у другій половині липня 2021 року морква на українському ринку коштувала в середньому у 1,5 раза дешевше. Ціна на буряки в зазначений період була в середньому в 1,6 рази нижчою, ніж сьогодні.

Нагадаємо, Мінагрополітики не очікує дефіциту фруктів та овочів через окупацію південних регіонів. Як зазначають у відомстві, ціни на овочі, фрукти та ягоди зараз більше залежать саме від зміни логістичних маршрутів та вартості пального, а не від дефіциту цих продуктів.