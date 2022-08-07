Крупный производитель яблок озвучил главную проблему сезона

В компании "Сады Днепра" считают, что в этом сезоне самой большой проблемой может быть сбыт урожая.

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Об этом в интервью журналу "Садоводство по-украински" рассказал главный агроном компании Игорь Бутковский.

"Если мы вырастим саженцы, вырастим яблоки, будет ли на них спрос? Это главный вопрос. Чтобы было куда сбыть урожай. Но менеджеры по продажам работают над этим", – говорит он.

По словам Бутковского, сейчас компания работает в обычном режиме.

Напомним, что слива стала самым дешевым сезонным фруктом в Украине.