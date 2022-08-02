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Цена на голубику стремительно снижается, - УПОА
В Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) отмечают, что из всех ягод наилучшую урожайность пока демонстрирует голубика: ее достаточно на рынке, поэтому по сравнению с прошлым годом она дешевле на 10-15%. Эксперты прогнозируют, что цена просядет еще на 10-15%.
Об этом передает East Fruit.
Такое снижение цен производители объясняют объемным предложением ягоды на рынке, что обусловлено высокой урожайностью и ростом производства, поскольку новые плантации, заложенные садовниками ранее, в этом сезоне вошли в плодоношение.
"95% ягоды реализуется в свежем виде. По голубике в этом году ожидается незначительный экспорт. В Польше тоже собрали хороший урожай, так что конкурировать трудно", — говорит Тарас Баштанник.Подписывайтесь на наш Telegram канал
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