В украинских портах застряли судна с 1,2 млн тонн грузов

В украинских портах находится 68 судов, на борту которых 1,2 миллиона тонн грузов. 2/3 из них – продовольствие, которого ждут по всему миру.

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Об этом сообщила Администрация морских портов Украины (АМПУ).

Также сообщается, что в трюмах судов, находящихся в акваториях портов Южный, Одесса и Черноморск, загружено 480 тысяч тонн хлеба масла и кукурузы. Еще миллион тонн хлеба хранится на зерновых терминалах и складах украинских портов.

"В портах Большой Одессы еще 16 судов ждут свою очередь. Это те суда, которые были заблокированы с начала полномасштабного вторжения России. Параллельно получим заявки на прибытие новых судов для загрузки агропродукцией. В ближайшие недели при поддержке наших партнеров мы планируем выйти на полную мощность перевалки сельскохозяйственной продукции", - говорится в сообщении.

Напомним, что 1 августа из Одессы вышло первое судно с украинской продовольствием.