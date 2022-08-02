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В українських портах застрягли судна з 1,2 млн т вантажів
Загалом в українських портах знаходиться 68 суден, на борту яких 1,2 мільйона тонн вантажів. 2/3 з них – продовольство, на яке чекають по всьому світу.
Про це повідомила Адміністрація морських портів України (АМПУ).
Також повідомляється, що в трюмах суден, що перебувають в акваторіях портів Південний, Одеса та Чорноморськ завантажено 480 тисяч тонн хліба олії та кукурудзи. Ще мільйон тонн хліба зберігається на зернових терміналах та складах українських портів.
"У портах Великої Одеси ще 16 суден чекають на свою чергу. Це ті судна, які були заблоковані з початку повномасштабного вторгнення Росії. Паралельно отримаємо заявки на прибуття нових суден для завантаження агропродукцією. У найближчі тижні за підтримки наших партнерів ми плануємо вийти на повну потужність перевалки сільськогосподарської продукції", - йдеться в повідомленні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, що 1 серпня з Одеси вийшло перше судно з українським продовольством.