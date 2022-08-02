- Категорія
- Агро
- Дата публікації
-
Ціна на лохину стрімко знижується
В Українській плодоовочевій асоціації (УПОА) зазначають, що з усіх ягід найкращу врожайність поки що демонструє лохина: її достатньо на ринку, тому порівняно з минулим роком вона дешевша на 10-15%. Експерти прогнозують, що ціна просяде ще на 10-15%.
Про це повідомляє East Fruit.
Таке зниження цін виробники пояснюють об'ємною пропозицією ягоди на ринку, що зумовлено високою врожайністю та зростанням виробництва, оскільки нові плантації, закладені садівниками раніше, цього сезону увійшли до плодоношення.
"95% ягоди реалізується у свіжому вигляді. На лохину цього року очікується незначний експорт. У Польщі теж зібрали хороший урожай, тож конкурувати важко", — каже Тарас Баштанник.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, що в Україні зросла вартість імпортної свинини. Ціна умовного кілограма свинини автоматично зросла на 20%.