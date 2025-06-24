Бетонний комплекс та цех металоконструкцій: підрядник інвестував близько $40 млн у будівництво метро на Виноградар (ФОТО)

Компанія Autostrada створила масштабну виробничу базу для реалізації проєкту будівництва метро у Києві на масив Виноградар, інвестиції в який вже становлять близько $40 мільйонів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Autostrada.

Зазначається, що до складу потужної виробничої бази входять:

сучасний бетонний комплекс Liebherr із продуктивністю понад 100 м³ на годину,

цех металоконструкцій та завод залізобетонних виробів, де виготовляються ключові елементи для метробудівництва.

Повідомляється, що загалом Autostrada інвестувала близько 40 млн доларів у метро на Виноградар. Крім того, закуплено 4 установки Jet Grouting для зміцнення ґрунтів і формування фундаментів, а також бурову установку Casagrande B200 і бентонітовий завод S.A.I.C.I. для реалізації технології “стіна в ґрунті”.

Також понад 15 млн євро вкладено в тунелепрохідницький комплекс, запуск якого очікується на початку 2026 року.

Будівництво метро на Виноградар Autostrada виконує виключно власними силами — без залучення субпідрядних організацій. Для цього у стислі терміни в компанії провели перепідготовку персоналу, впровадили інноваційні технології, які раніше не застосовувались в Україні, та вибудували ефективну модель повного виробничого циклу.

На всіх етапах реалізації проєкту працюють власні лабораторні комплекси, що системно контролюють якість матеріалів і процесів, забезпечуючи відповідність стандартам підземного будівництва.

Зауважимо, що нову ділянку "зеленої" гілки столичного метро у напрямку житлового масиву Виноградар мають відкрити протягом двох років.

Відновлення будівництва метро на Виноградар

Новий тендер на продовження робіт із будівництва Сирецько-Печерської лінії в бік житлового масиву Виноградар загальною вартістю 13 956 млн грн столичний метрополітен оголосив 13 червня 2024. Його виграла компанія Autostrada, яка відновлювала аварійний тунель між станціями “Деміївська” та “Либідська”.

15 серпня стало відомо про укладання договору з нею на добудову метро на Виноградар. На початку листопада 2024 з’явилась інформація про відновлення будівництва “зеленої” гілки метро. Нині сотні будівельників працюють на кількох майданчиках, що розташовані як на землі, так і під землею.

Будівництво метро на Виноградар у Києві відновилося в листопаді 2024 року після кількарічної перерви. Новим підрядником замість Київметробуду стала група "Автострада". Кінцевий термін будівництва метро планується на 1 квартал 2027 року.