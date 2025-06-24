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Бетонный комплекс и цех металлоконструкций: подрядчик инвестировал около $40 млн в строительство метро на Виноградаре (ФОТО)

Строительство метро на Виноградаре
Фото: facebook.com/Autostrada

Компания Autostrada создала масштабную производственную базу для реализации проекта строительства метро в Киеве на массив "Виноградарь", инвестиции в который уже составляют около $40 миллионов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Autostrada.

В состав мощной производственной базы входят:

  • современный бетонный комплекс Liebherr с производительностью более 100 м³ в час,
  • цех металлоконструкций и завод железобетонных изделий, где производятся ключевые элементы для метростроительства.

Сообщается, что в целом Autostrada инвестировала около 40 млн долларов в метро на Виноградарь. Кроме того, закуплены 4 установки Jet Grouting для укрепления грунтов и формирования фундаментов, а также буровая установка Casagrande B200 и бентонитовый завод SAICI для реализации технологии "стена в грунте".

Также более 15 млн. евро вложено в туннелепроходческий комплекс, запуск которого ожидается в начале 2026 года.

Фото 2 — Бетонный комплекс и цех металлоконструкций: подрядчик инвестировал около $40 млн в строительство метро на Виноградаре (ФОТО)
Фото 3 — Бетонный комплекс и цех металлоконструкций: подрядчик инвестировал около $40 млн в строительство метро на Виноградаре (ФОТО)
Фото 4 — Бетонный комплекс и цех металлоконструкций: подрядчик инвестировал около $40 млн в строительство метро на Виноградаре (ФОТО)
Фото 5 — Бетонный комплекс и цех металлоконструкций: подрядчик инвестировал около $40 млн в строительство метро на Виноградаре (ФОТО)
Фото 6 — Бетонный комплекс и цех металлоконструкций: подрядчик инвестировал около $40 млн в строительство метро на Виноградаре (ФОТО)
Фото 7 — Бетонный комплекс и цех металлоконструкций: подрядчик инвестировал около $40 млн в строительство метро на Виноградаре (ФОТО)
Фото 8 — Бетонный комплекс и цех металлоконструкций: подрядчик инвестировал около $40 млн в строительство метро на Виноградаре (ФОТО)

Строительство метро на Виноградаре Autostrada выполняет исключительно собственными силами – без привлечения субподрядных организаций. Для этого в сжатые сроки в компании провели переподготовку персонала, внедрили ранее не применявшиеся в Украине инновационные технологии и выстроили эффективную модель полного производственного цикла.

На всех этапах реализации проекта работают собственные лабораторные комплексы, системно контролирующие качество материалов и процессов, обеспечивая соответствие стандартам подземного строительства.

Отметим, что новый участок "зеленой" ветки столичного метро в направлении жилмассива Виноградарь должны открыть в течение двух лет.

Возобновление строительства метро на Виноградаре

Новый тендер на продолжение работ по строительству Сырецко-Печерской линии в сторону жилого массива Виноградарь общей стоимостью 13 956 млн грн столичный метрополитен объявил 13 июня 2024 года. Его выиграла компания Autostrada, которая восстанавливала аварийный тоннель между станциями "Демиевская" и "Демиевская".

15 августа стало известно   о заключении договора   с ней на достройку метро на Виноградаре. В начале ноября 2024 года появилась информация о возобновлении строительства "зеленой" ветки метро. В настоящее время сотни строителей работают на нескольких площадках, расположенных как на земле, так и под землей.

Строительство метро на Виноградаре   в Киеве   возобновилось в ноябре 2024 года после многолетнего перерыва. Новым подрядчиком вместо Киевметростроя стала группа "Автострада". Конечный срок строительства метро планируется на 1 квартал 2027 года.

Автор:
Светлана Манько