Кличко рассказал, когда планируют открыть метро на Виноградарь

Новый участок "зеленой" ветки столичного метро в направлении жилмассива Виноградарь должны открыть в течение двух лет.

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Как пишет Delo.ua, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью телеканалу "Киев".

По его словам, если не будет форс-мажорных обстоятельств, уже в ближайшие два года жители Виноградаря смогут почувствовать преимущества наличия рядом метрополитена.

"То есть метро на Виноградарь, станции "Мостицкая" и "Варшавская" мы планируем открыть в течение двух лет", — отметил Кличко.

Отвечая на вопрос о том, будут ли вестись строительные работы в случае продолжения войны, мэр столицы акцентировал внимание на важности баланса между поддержкой ВСУ и развитием города.

Он сообщил, что сейчас в Киеве ведется много работ, однако она минимальна по сравнению с довоенным состоянием.

"Ключевое направление – это метрополитен, автомагистрали, артерии нашего города, где мы делаем ремонт для того, чтобы они ни в коем случае не были в упадке", — резюмировал Кличко.

Возобновление строительства метро на Виноградаре

Новый тендер на продолжение работ по строительству Сырецко-Печерской линии в сторону жилого массива Виноградарь общей стоимостью 13 956 млн грн столичный метрополитен объявил 13 июня 2024 года. Его выиграла компания "Автострада", которая восстанавливала аварийный тоннель между станциями "Демиевская.

15 августа стало известно о заключении договора с ней на достройку метро на Виноградаре. В начале ноября 2024 года появилась информация о возобновлении строительства "зеленой" ветки метро. В настоящее время сотни строителей работают на нескольких площадках, расположенных как на земле, так и под землей.

Строительство метро на Виноградарь в Киеве возобновилось в ноябре 2024 года после многолетнего перерыва. Новым подрядчиком вместо Киевметростроя стала группа "Автострада". Конечный срок строительства метро планируется на 1 квартал 2027 года.

В Киеве закроют движение по части проспекта на год

В Киеве для строительства метро на Виноградаре до апреля 2026 года закрыли движение частью проспекта Европейского Союза от проспекта Василия Порика до проспекта Свободы.

Сообщается, что во время выполнения работ транспорт будет курсировать по временной схеме организации дорожного движения, которую предварительно утвердят с Управлением патрульной полиции в г. в Киеве. Об изменениях в работе наземного пассажирского транспорта, курсирующего по проспекту Европейского Союза, в КГГА обещают сообщить дополнительно.