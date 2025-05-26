Кличко розповів, коли планують відкрити метро на Виноградар

Нову ділянку "зеленої" гілки столичного метро у напрямку житлового масиву Виноградар мають відкрити протягом двох років.

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Як пише Delo.ua, про це заявив мер Києва Віталій Кличко в інтерв’ю телеканалу "Київ".

За його словами, якщо не буде форс-мажорних обставин, вже протягом найближчих двох років мешканці Виноградаря зможуть відчути переваги наявності поруч метрополітену.

"Тобто, метро на Виноградар, станції "Мостицька" та "Варшавська" ми плануємо відкрити на протязі двох років", - зазначив Кличко.

Відповідаючи на запитання про те, чи будуть вестися будівельні роботи у разі продовження війни, мер столиці акцентував на важливості балансу між підтримкою ЗСУ і розвитком міста.

Він відмітив, що наразі у Києві ведеться багато робіт, однак вона є мінімальними у порівнянні із довоєнним станом.

"Ключовий із напрямків – це метрополітен, автомагістралі, артерії нашого міста, де ми робимо ремонт для того, щоб вони ні в якому разі не були в занепаді", - резюмував Кличко.

Відновлення будівництва метро на Виноградар

Новий тендер на продовження робіт із будівництва Сирецько-Печерської лінії в бік житлового масиву Виноградар загальною вартістю 13 956 млн грн столичний метрополітен оголосив 13 червня 2024. Його виграла компанія “Автострада”, яка відновлювала аварійний тунель між станціями “Деміївська” та “Либідська”.

15 серпня стало відомо про укладання договору з нею на добудову метро на Виноградар. На початку листопада 2024 з’явилась інформація про відновлення будівництва “зеленої” гілки метро. Нині сотні будівельників працюють на кількох майданчиках, що розташовані як на землі, так і під землею.

Будівництво метро на Виноградар у Києві відновилося в листопаді 2024 року після кількарічної перерви. Новим підрядником замість Київметробуду стала група "Автострада". Кінцевий термін будівництва метро планується на 1 квартал 2027 року.

У Києві закриють рух частиною проспекту на рік

У Києві для будівництва метро на Виноградар до квітня 2026 року закрили рух частиною проспекту Європейського Союзу від проспекту Василя Порика до проспекту Свободи.

Повідомляється, що на час виконання робіт транспорт курсуватиме за тимчасовою схемою організації дорожнього руху, яку попередньо затвердять з Управлінням патрульної поліції в м. Києві. Про зміни в роботі наземного пасажирського транспорту, що курсує проспектом Європейського Союзу, в КМДА обіцяють повідомити додатково.