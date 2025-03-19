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Цены на нефть снизились на фоне переговоров Трампа и Путина: какая ситуация на рынке

добыча нефти, работник, оборудование
Цены на нефть 19 марта снизились. / freepik

Цены на нефть в среду, 19 марта, упали после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Россия согласилась на предложение США временно прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, что может привести к большему количеству российской нефти на мировые рынки.

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Об этом сообщает агентство R euters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 19 центов, или на 0,3%, до $70,37 за баррель на 04:20 по Гринвичу (2:00 по Киеву). Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) упала на 20 центов или на 0,3% до $66,70.

Президент РФ во вторник согласился прекратить атаки на украинские энергетические объекты, но не одобрил полное 30-дневное прекращение огня, на которое надеялся Трамп.

"Соглашение знаменует собой положительный шаг на пути к окончательному урегулированию (войны в Украине — ред.), поскольку прекращение атак на украинские энергетические объекты снижает дальнейшие риски сбоев поставки нефти и удерживает цены на нефть под некоторым давлением", — сказал Йэп Джун Ронг, рыночный стратег IG.

Россия является одним из крупнейших поставщиков нефти в мире, однако добыча сократилась с началом войны, к этому привело внедрение санкций в отношении российских энергоносителей.

По мнению аналитиков, потенциальное прекращение огня может привести к смягчению санкций, что может привести к росту поставок нефти и снижению цен.

Тарифы США на импорт из Канады, Мексики и Китая усилили опасения рецессии, что также оказывало давление на цены на нефть, поскольку это может повлиять на спрос на сырую нефть.

По данным Американского института нефти, запасы сырой нефти в США выросли на 4,59 млн баррелей за прошедшую неделю. При этом запасы бензина упали на 1,71 миллиона. баррелей, а запасы дистиллятов упали на 2,15 млн. баррелей.

Напомним, в понедельник, 17 марта, цены на нефть выросли после того, как США пообещали продолжать атаки на йеменских хуситов до тех пор, пока эта, связанная с Ираном группировка, не прекратит нападения на судоходство в акватории Красного моря.

Автор:
Татьяна Ковальчук