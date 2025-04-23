Ціни на нафту продовжили зростання: експерти назвали причини

23 квітня ціни на "чорне золото" зросли на тлі санкцій Вашингтона проти Тегерану та падіння запасів сирої нафти в США, які минулого тижня скоротилися приблизно на 4,6 млн барелів.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 55 центів, або на 0,8%, до $67,99 за барель, а американська нафта марки West Texas Intermediate здорожчала на 54 центи, або на 0,9%, до $64,21 за барель.

У вівторок США ввели нові санкції проти іранського магната з транспортування зрідженого нафтового газу та сирої нафти Сейєда Асадулли Емамджомеха та його корпоративної мережі. У заяві Міністерства фінансів США йдеться, що мережа Емамджомеха відповідає за постачання на закордонні ринки іранського зрідженого нафтового газу та сирої нафти на суму сотні мільйонів доларів.

"США ввели нові санкції проти постачань іранських енергоносіїв, що стурбувало ринки", - зазначила старший аналітик ринку Приянка Сачдєва з Phillip Nova.

За її словами, обидві базові ціни на нафту сьогодні вранці також були підкріплені надією на позитивне вирішення питання про імпортні мита між США та Китаєм.

Крім того, запаси сирої нафти в США минулого тижня скоротилися приблизно на 4,6 млн барелів.

На думку аналітиків, торгові мита, запроваджені адміністрацією Трампа, чинять тиск на ф'ючерси на нафту, а інвестори побоюються потенційного уповільнення світового економічного зростання.

Нагадаємо, у квітні обсяги постачання російської нафти до Індії майже досягли пікового значення за останні два роки. Це сталося після перерв у постачанні, викликаних американськими санкціями проти енергетичного сектору Росії.