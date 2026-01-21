Россия теряет крупнейшего покупателя нефти: почему Индия выбирает Ближний Восток

Индийские нефтеперерабатывающие заводы приступили к масштабному пересмотру стратегий импорта, постепенно отказываясь от российской сырой нефти в пользу поставщиков с Ближнего Востока.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

По данным анентства, официальное снижение интереса к российскому ресурсу происходит на фоне усиления санкционного давления и стремления индийского правительства устранить препятствия для заключения выгодного торгового соглашения с Соединенными Штатами.

Дипломатическое давление

Решение о диверсификации поставок было принято после правительственных обсуждений критического состояния торговых отношений с Вашингтоном.

В прошлом году США удвоили импортные тарифы на индийские товары до 50%, что явилось прямым ответом на рекордные закупки российской нефти после 2022 года.

Министерство нефти Индии установило жесткий контроль за происхождением сырья, еженедельно анализируя данные о закупках, чтобы продемонстрировать американским партнерам готовность к сокращению дефицита торгового баланса.

Возвращение к ближневосточным партнерам

Освободившуюся рыночную нишу активно занимают производители из ОПЕК, которые наращивают квоты на добычу для стабилизации цен.

Государственные и частные гиганты, в частности, Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum, уже переориентировались на закупку иракской, оманской и эмиратской нефти из-за тендеров с крупными трейдерами.

Как следствие, в декабре импорт российской нефти упал до двухлетнего минимума, в то время как доля стран ОПЕК в структуре индийского импорта достигла пиковых показателей за последний год.

Индия и российская нефть

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году Индия возглавила список импортеров российской нефти по сниженным ценам, однако такие тесные коммерческие связи подверглись острой критике Запада.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди уверял президента США Дональда Трампа, что страна больше не будет покупать нефть у России.

Перед этим Индия заявляла, что продолжит покупать российскую нефть, несмотря на давление США и ЕС. Нью-Дели отмечал, что действует в интересах экономической безопасности и напомнил Западу о собственном импорте ресурсов из РФ. При этом индийские импортеры российской нефти потребовали от поставщиков существенно больших скидок.

В начале января крупнейшая нефтяная корпорация Индии Reliance Industries опровергла информацию о том, что она ожидает в январе 2026 года прибытие трех судов с российской нефтью в НПЗ в Джамнагаре. Компания подтвердила, что за последние три недели не получала никаких грузов из РФ.