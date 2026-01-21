Запланована подія 2

Росія втрачає найбільшого покупця нафти: чому Індія обирає Близький Схід

видобуток нафти, прапор Індії
Індія скорочує закупівлі нафти в РФ / Shutterstock

Індійські нафтопереробні заводи розпочали масштабний перегляд стратегій імпорту, поступово відмовляючись від російської сирої нафти на користь постачальників із Близького Сходу.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

За даними анентства, офіційне зниження інтересу до російського ресурсу відбувається на тлі посилення санкційного тиску та прагнення індійського уряду усунути перешкоди для укладення вигідної торговельної угоди зі Сполученими Штатами.

Дипломатичний тиск

Рішення про диверсифікацію поставок було прийнято після урядових обговорень щодо критичного стану торговельних відносин із Вашингтоном.

Минулого року США подвоїли імпортні тарифи на індійські товари до 50%, що стало прямою відповіддю на рекордні закупівлі російської нафти після 2022 року.

Наразі Міністерство нафти Індії встановило жорсткий контроль за походженням сировини, щотижня аналізуючи дані про закупівлі, щоб продемонструвати американським партнерам готовність до скорочення дефіциту торговельного балансу.

Повернення до близькосхідних партнерів

Ринкову нішу, що звільнилася, активно займають виробники з ОПЕК, які нарощують квоти на видобуток для стабілізації цін.

Державні та приватні гіганти, зокрема Bharat Petroleum та Hindustan Petroleum, вже переорієнтувалися на закупівлю іракської, оманської та еміратської нафти через тендери з великими трейдерами.

Як наслідок, у грудні імпорт російської нафти впав до дворічного мінімуму, тоді як частка країн ОПЕК у структурі індійського імпорту досягла пікових показників за останній рік.

Індія та російська нафта

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році Індія очолила список імпортерів російської нафти за зниженими цінами, проте такі тісні комерційні зв'язки наразилися на гостру критику Заходу.

Раніше премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді запевняв президента США Дональда Трампа, що країна більше не купуватиме нафту у Росії. 

Перед цим Індія заявляла, що продовжить купувати російську нафту, попри тиск США та ЄС. Нью-Делі наголошував, що діє в інтересах економічної безпеки, та нагадав Заходу про власний імпорт ресурсів із РФ. При цьому індійські імпортери російської нафти почали вимагати від постачальників суттєво більших знижок.

На початку січня найбільша нафтова корпорація Індії Reliance Industries спростувала інформацію про те, що вона очікує в січні 2026 року прибуття трьох суден з російською нафтою до НПЗ в Джамнагарі. Компанія підтвердила, що протягом останніх трьох тижнів не отримувала жодних вантажів із РФ.

Автор:
Тетяна Бесараб