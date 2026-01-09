Індійська Reliance розглядає можливість імпорту нафти з Венесуели

Індійська компанія Reliance Industries Ltd, оператор найбільшого у світі нафтопереробного комплексу, заявила, що готова розглянути можливість купівлі венесуельської нафти у разі, якщо її продаж буде дозволено покупцям, які не є громадянами США. Компанія очікує на офіційні роз’яснення щодо умов доступу до венесуельської сировини.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

Індійська компанія Reliance Industries Ltd (RELI.NS), оператор найбільшого у світі нафтопереробного комплексу, заявила в четвер, що готова розглянути можливість купівлі венесуельської нафти у разі, якщо її продаж буде дозволено покупцям, які не є громадянами США.

"Ми очікуємо на роз’яснення щодо доступу неамериканських покупців до венесуельської нафти та розглянемо можливість закупівлі відповідно до встановлених вимог", - повідомив речник Reliance Industries у коментарі для Reuters.

За даними джерел у галузі, також державні нафтопереробні компанії Indian Oil Corp (IOC.NS) та Hindustan Petroleum Corp (HPCL.NS) розглянуть купівлю венесуельської нафти за аналогічних умов. На момент публікації дві компанії не надали коментарів Reuters.

Reliance зупинила закупівлі венесуельської сировини

Індійська компанія Reliance Industries припинила закупівлі венесуельської нафти минулого року. Остання партія сировини надійшла на підприємства корпорації у травні 2025 року, після того як у березні президент Дональд Трамп оголосив про введення 25% тарифу для країн, що купують нафту у Венесуели.

Цього тижня Каракас та Вашингтон домовилися про експорт венесуельської сирої нафти на суму до 2 мільярдів доларів - близько 30–50 мільйонів барелів - до США, після захоплення 3 січня президентом Ніколасом Мадуро американськими військами.

Два нафтопереробні комплекси Reliance у західному штаті Гуджарат із загальною потужністю близько 1,4 млн барелів сирої нафти на день дозволяють компанії переробляти дешевшу та важчу нафту, зокрема венесуельську Merey.

"Якщо венесуельська нафта знову надійде на світові ринки, вона, ймовірно, буде продаватися зі знижкою, що покращить доступ до сировини та економічні показники для сумісних нафтопереробних заводів, навіть якщо обсяги залишатимуться обмеженими", — зазначив Суміт Рітола, провідний аналітик Kpler із переробки та моделювання.

Чи може венесуельська нафта стати альтернативою російській для Індії?

Індійські компанії HPCL-Mittal Energy, Nayara Energy, Indian Oil Corp (IOC) та Mangalore Refinery and Petrochemicals (MRPL.NS) у минулому імпортували венесуельську нафту, свідчать торговельні дані LSEG. За словами аналітика Суміта Рітоли, венесуельська сировина пропонує Індії "політично прийнятний варіант диверсифікації" російської нафти.

Індія зіткнулася з тиском західних країн щодо скорочення закупівель російської нафти після вторгнення Москви в Україну, оскільки доходи від нафти можуть підтримувати воєнні дії Росії. Минулого року США навіть подвоїли тарифи на індійські товари до 50% через значні закупівлі Індією російської сирої нафти. Сенатор-республіканець зазначив, що Дональд Трамп "дав зелене світло" законодавству про санкції проти країн, що ведуть бізнес із Росією.

Попри те, що деякі державні нафтопереробні заводи та Nayara Energy планують продовжувати імпорт російської нафти, компанія Reliance заявила, що не закуповуватиме її в січні. Це може різко скоротити обсяги імпорту російської нафти до Індії до найнижчого рівня за останні роки.

"Ми вже бачимо, що Reliance скоротила споживання російської сирої нафти, що свідчить про готовність та здатність нафтопереробних заводів адаптуватися до зростання ризиків, пов’язаних із дотриманням вимог та торгівлею", — зазначив Рітола.

Нагадаємо, США та Венесуела уклали масштабну енергетичну угоду, спрямовану на відновлення стабільності, економічного процвітання та національної безпеки в Західній півкулі. У рамках угоди США запустили продаж венесуельської сирої нафти на світових ринках і нададуть підтримку модернізації енергетичної інфраструктури та видобутку нафти.