Нефть в мире дешевеет из-за новостей о мирных переговорах: какими будут цены на украинских АЗС

Цены на нефть остаются низкими, а дизельное топливо в опте дешевеет после стремительного подорожания в ноябре. Но сети АЗС не спешат снижать цены на бензин и дизель в ожидании новых акцизов с 1 января. К тому же, в первый месяц зимы рынок автогаза стал дефицитным, что обусловило резкий рост цен на этот вид топлива на всех АЗС.

Снижение нефтяных котировок в конце прошлой недели было обусловлено избытком предложения и новостями о потенциальном мирном соглашении между Россией и Украиной. В случае завершения войны трейдеры рассчитывают на возврат российских баррелей нефти, что прибавит предложения и будет дополнительно давить на цены. Кроме того, аналитики Международного энергетического агентства прогнозируют, что в 2026 году предложение нефти будет превышать спрос на 3,84 млн баррелей в сутки, что составляет около 4% мирового потребления. В то же время, картель ОПЕК сообщил, что мировой спрос в следующем году будет соответствовать предложению.

По состоянию на вечер пятницы, 12 декабря по сравнению с предыдущим днем январские фьючерсы эталонной марки Brent подешевели на $0,16 за баррель, или на 0,26% — до $61,12 за баррель, а январские фьючерсы американской марки нефти West1 0,28% — до $57,44 за баррель. За неделю нефть обеих марок подешевела примерно на 4%.

Рынок также игнорирует новости о напряжении между США и Венесуэлой. 10 декабря американский президент Дональд Трамп заявил, что США захватили венесуэльский танкер с нефтью на борту. Кроме этого, ожидается, что США могут и дальше захватывать танкеры с венесуэльской нефтью. Однако аналитики считают, что это не отразится на рынке, поскольку предложения достаточно.

Рынок горючего обеспокоен ударом беспилотника по АЗС в Харьковской области

По данным консалтинговой компании "Нафторынок", оптовые цены на дизтопливо в Украине на прошлой неделе продолжили снижаться. По состоянию на 12 декабря по сравнению с 5 декабря средняя оптовая цена дизтоплива в Украине снизилась на 1,08 грн/л — до 47,86 грн/л. По сравнению с 10 декабря дизель в опте подешевел в среднем на 49 коп./л.

На мировых биржах дизель тоже дешевеет. 12 декабря по сравнению с предыдущим днем фьючерсы на газойль на Лондонской бирже упали на $13,50/т (-2,1%) - до $627,25/т. Курс доллара остается относительно стабильным - 42,30 грн (+0,10 грн), евро выросло до 49,52 грн (+0,42 грн), по данным НБУ. Контракты на импорт горючего в Украину заключаются в долларах, а акцизы на границе оплачиваются в евро.

Бензин в опте тоже дешевел, но не так резко, как дизтопливо. По состоянию на 12 декабря по сравнению с 5 декабря средняя оптовая цена бензина А-95 снизилась на 35 коп./л - до 49,04 грн/л. По сравнению с 10 декабря цена снизилась на 20 коп./л.

Котировки бензина А-95 в европейских портах снизились на 1,3–2,7% 11 декабря. В портах северо-западной Европы котировки уменьшились на $9/т – до $652–670/т, а в Средиземноморье – на $18/т, до $661–675/т.

На АЗС цены на горючее оставались стабильными с незначительными колебаниями в обе стороны. По состоянию на вечер пятницы, 12 декабря, по сравнению с 5 декабря средняя цена бензина А-95 на АЗС снизилась на 3 коп./л – до 59,12 грн/л, а дизтопливо на заправках подорожало на 3 коп./л – до 58,93 грн/л.

По словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, на этой неделе также не стоит ожидать существенных изменений на стелах АЗС . Розничный рынок будет оставаться стабильным по меньшей мере еще неделю, хотя при текущей разнице между оптовой и розничной ценами дизтопливо на заправках завышено примерно на 4 грн/л. В то же время операторы АЗС ожидают введения новых акцизов с 1 января, что повысят цены на бензин и дизель в пределах 2 грн/л, а также обстрелы энергетической инфраструктуры и отключения электроэнергии, которые увеличили потребление горючего генераторами.

Еще одним фактором, вызвавшим беспокойство на рынке, стал удар по АЗС Marshal на Харьковщине 12 декабря. Это первый случай целенаправленной атаки дрона Герань-2 на АЗС. Если это будет повторяться, это может существенно напрячь рынок и заставить владельцев АЗС закладывать дополнительную маржу из-за повышенных рисков. Дмитрий Леушкин Основатель группы компаний "Прайм"

Газ на АЗС стремительно дорожает

По данным "Нафторынка", 12 декабря средняя цена LPG на условиях самовывоза выросла на 1 321 грн/т – до 61 859 грн/т, тогда как цена с доставкой подскочила на 3 925 грн/т – до 64 808 грн/т. Это было обусловлено длительными задержками судов, что спровоцировало дефицит на юге страны, а также очередями на западной границе.

За первую декаду декабря среднесуточные объемы импорта снизились на 58% по сравнению с ноябрем — до 1,66 тыс. т. В то же время сокращение поставок зафиксировано почти по всем ключевым направлениям.

Дорогой импорт толкает вверх также цены на газ внутренней добычи. 10 декабря на аукционе "Укрнафта" продала весь предложенный объем сжиженного газа - 1,1 тыс. т (60 лотов) - со средней ценой 65 024 грн/т. Самые высокие цены были зафиксированы в Николаевской области, где диапазон составлял 65 011–68 811 грн/т и в Полтавской области — 66 350–68 071 грн/т. В Черниговской области ресурс продавался в пределах 65000–66780 грн/т. Несколько ниже цены во Львовской области — 60 931–63 261 грн/т и в Ивано-Франковской области — 61 141–63 821 грн/т.

На АЗС цены на пропан-бутан дорожали, догоняя опт. 11-12 декабря цены просмотрели все общенациональные операторы, а также большинство локальных сетей. На OKKO, WOG, SOCAR и Grand Petrol стоимость газа приблизилась к 38 грн/л. В столичной KLO цена составляет 37,60 грн/л, на станциях оператора Днепропетровской области Neftek — 37,49 грн/л. Остальные сети удерживают уровень до 37 грн/л. В целом у большинства операторов рост на протяжении двух дней не превышал 1 грн/л, хотя в отдельных сетях достиг 2 грн/л. По состоянию на 12 декабря по сравнению с 5 декабря средняя цена пропан-бутана в Украине выросла на 1,15 грн/л – до 36,12 грн/л. За первые двенадцать дней декабря прирост составил 2,04 грн/л.

По словам основателя системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаила Шубана, на этой неделе цены на газ в опте стабилизируются, однако розница продолжает расти, догоняя предыдущее подорожание в опте. Потенциал подорожания пропан-бутана на АЗС составляет 1–2 грн/л.

Отчасти это удорожание также связано с тем, что из-за холодной погоды плотность газа увеличилась. В то же время, пока сохраняется стабильный спрос на газ со стороны аграрных компаний, а рынок остается дефицитным. Михаил Шубан Основатель системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG

Он отмечает, что снижение потребления начнется с 24 декабря, и это может повлечь за собой резкое падение цен в опте. Однако цены на АЗС будут снижаться медленнее из-за запасов дорогостоящего ресурса. Кроме того, с 1 января начнут действовать новые акцизы на горючее, что также отчасти нивелирует потенциал удешевления газа на АЗС.

Цены на горючее в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизтопливо, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 61,99 61,99 38,99 WOG 61,99 61,99 38,98 Socar 61,99 61,99 38,98 Motto 58,49 57,99 34,49 БРСМ-Нафта 54,99 56,99 34,49

Данные: приложения сетей АЗС.