- Категория
- Энергетика
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Нефть в мире дешевеет из-за новостей о мирных переговорах: какими будут цены на украинских АЗС
Цены на нефть остаются низкими, а дизельное топливо в опте дешевеет после стремительного подорожания в ноябре. Но сети АЗС не спешат снижать цены на бензин и дизель в ожидании новых акцизов с 1 января. К тому же, в первый месяц зимы рынок автогаза стал дефицитным, что обусловило резкий рост цен на этот вид топлива на всех АЗС.
Снижение нефтяных котировок в конце прошлой недели было обусловлено избытком предложения и новостями о потенциальном мирном соглашении между Россией и Украиной. В случае завершения войны трейдеры рассчитывают на возврат российских баррелей нефти, что прибавит предложения и будет дополнительно давить на цены. Кроме того, аналитики Международного энергетического агентства прогнозируют, что в 2026 году предложение нефти будет превышать спрос на 3,84 млн баррелей в сутки, что составляет около 4% мирового потребления. В то же время, картель ОПЕК сообщил, что мировой спрос в следующем году будет соответствовать предложению.
По состоянию на вечер пятницы, 12 декабря по сравнению с предыдущим днем январские фьючерсы эталонной марки Brent подешевели на $0,16 за баррель, или на 0,26% — до $61,12 за баррель, а январские фьючерсы американской марки нефти West1 0,28% — до $57,44 за баррель. За неделю нефть обеих марок подешевела примерно на 4%.
Рынок также игнорирует новости о напряжении между США и Венесуэлой. 10 декабря американский президент Дональд Трамп заявил, что США захватили венесуэльский танкер с нефтью на борту. Кроме этого, ожидается, что США могут и дальше захватывать танкеры с венесуэльской нефтью. Однако аналитики считают, что это не отразится на рынке, поскольку предложения достаточно.
Рынок горючего обеспокоен ударом беспилотника по АЗС в Харьковской области
По данным консалтинговой компании "Нафторынок", оптовые цены на дизтопливо в Украине на прошлой неделе продолжили снижаться. По состоянию на 12 декабря по сравнению с 5 декабря средняя оптовая цена дизтоплива в Украине снизилась на 1,08 грн/л — до 47,86 грн/л. По сравнению с 10 декабря дизель в опте подешевел в среднем на 49 коп./л.
На мировых биржах дизель тоже дешевеет. 12 декабря по сравнению с предыдущим днем фьючерсы на газойль на Лондонской бирже упали на $13,50/т (-2,1%) - до $627,25/т. Курс доллара остается относительно стабильным - 42,30 грн (+0,10 грн), евро выросло до 49,52 грн (+0,42 грн), по данным НБУ. Контракты на импорт горючего в Украину заключаются в долларах, а акцизы на границе оплачиваются в евро.
Бензин в опте тоже дешевел, но не так резко, как дизтопливо. По состоянию на 12 декабря по сравнению с 5 декабря средняя оптовая цена бензина А-95 снизилась на 35 коп./л - до 49,04 грн/л. По сравнению с 10 декабря цена снизилась на 20 коп./л.
Котировки бензина А-95 в европейских портах снизились на 1,3–2,7% 11 декабря. В портах северо-западной Европы котировки уменьшились на $9/т – до $652–670/т, а в Средиземноморье – на $18/т, до $661–675/т.
На АЗС цены на горючее оставались стабильными с незначительными колебаниями в обе стороны. По состоянию на вечер пятницы, 12 декабря, по сравнению с 5 декабря средняя цена бензина А-95 на АЗС снизилась на 3 коп./л – до 59,12 грн/л, а дизтопливо на заправках подорожало на 3 коп./л – до 58,93 грн/л.
По словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, на этой неделе также не стоит ожидать существенных изменений на стелах АЗС. Розничный рынок будет оставаться стабильным по меньшей мере еще неделю, хотя при текущей разнице между оптовой и розничной ценами дизтопливо на заправках завышено примерно на 4 грн/л. В то же время операторы АЗС ожидают введения новых акцизов с 1 января, что повысят цены на бензин и дизель в пределах 2 грн/л, а также обстрелы энергетической инфраструктуры и отключения электроэнергии, которые увеличили потребление горючего генераторами.
Газ на АЗС стремительно дорожает
По данным "Нафторынка", 12 декабря средняя цена LPG на условиях самовывоза выросла на 1 321 грн/т – до 61 859 грн/т, тогда как цена с доставкой подскочила на 3 925 грн/т – до 64 808 грн/т. Это было обусловлено длительными задержками судов, что спровоцировало дефицит на юге страны, а также очередями на западной границе.
За первую декаду декабря среднесуточные объемы импорта снизились на 58% по сравнению с ноябрем — до 1,66 тыс. т. В то же время сокращение поставок зафиксировано почти по всем ключевым направлениям.
Дорогой импорт толкает вверх также цены на газ внутренней добычи. 10 декабря на аукционе "Укрнафта" продала весь предложенный объем сжиженного газа - 1,1 тыс. т (60 лотов) - со средней ценой 65 024 грн/т. Самые высокие цены были зафиксированы в Николаевской области, где диапазон составлял 65 011–68 811 грн/т и в Полтавской области — 66 350–68 071 грн/т. В Черниговской области ресурс продавался в пределах 65000–66780 грн/т. Несколько ниже цены во Львовской области — 60 931–63 261 грн/т и в Ивано-Франковской области — 61 141–63 821 грн/т.
На АЗС цены на пропан-бутан дорожали, догоняя опт. 11-12 декабря цены просмотрели все общенациональные операторы, а также большинство локальных сетей. На OKKO, WOG, SOCAR и Grand Petrol стоимость газа приблизилась к 38 грн/л. В столичной KLO цена составляет 37,60 грн/л, на станциях оператора Днепропетровской области Neftek — 37,49 грн/л. Остальные сети удерживают уровень до 37 грн/л. В целом у большинства операторов рост на протяжении двух дней не превышал 1 грн/л, хотя в отдельных сетях достиг 2 грн/л.
По состоянию на 12 декабря по сравнению с 5 декабря средняя цена пропан-бутана в Украине выросла на 1,15 грн/л – до 36,12 грн/л. За первые двенадцать дней декабря прирост составил 2,04 грн/л.
По словам основателя системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаила Шубана, на этой неделе цены на газ в опте стабилизируются, однако розница продолжает расти, догоняя предыдущее подорожание в опте. Потенциал подорожания пропан-бутана на АЗС составляет 1–2 грн/л.
Он отмечает, что снижение потребления начнется с 24 декабря, и это может повлечь за собой резкое падение цен в опте. Однако цены на АЗС будут снижаться медленнее из-за запасов дорогостоящего ресурса. Кроме того, с 1 января начнут действовать новые акцизы на горючее, что также отчасти нивелирует потенциал удешевления газа на АЗС.
Цены на горючее в крупных сетях АЗС:
|Сеть АЗС
|Бензин А-95, грн/л
|Дизтопливо, грн/л
|Автогаз, грн/л
|OKKO
|61,99
|61,99
|38,99
|WOG
|61,99
|61,99
|38,98
|Socar
|61,99
|61,99
|38,98
|Motto
|58,49
|57,99
|34,49
|БРСМ-Нафта
|54,99
|56,99
|34,49
Данные: приложения сетей АЗС.