Блокировка теневых миллиардов: Великобритания ударила санкциями по криптосетям России

Правительство Великобритании 26 мая объявило о внедрении нового пакета санкций, направленного против криптовалютных обменников и финансовых сетей, используемых Россией во избежание действующих ограничений и финансирования войны против Украины. Новые меры вступают в силу немедленно.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном Минфином Британии.

Кто попал под санкции?

Под санкции попала поддерживаемая Кремлем теневая платежная A7, созданная для обхода западных ограничений, проведение расчетов по закупке товаров и обработке финансовых операций от продажи нефти. По имеющимся данным, через эту структуру в прошлом году прошло более $90 миллиардов, что составляет примерно половину годовых военных расходов России. Сеть использовала банк в Кыргызстане для проведения расчетов, а также крупную международную криптовалютную платформу.

В целом новый пакет включает 18 санкционных решений против незаконной финансовой инфраструктуры. Кроме структуры A7 и связанных с ней лиц, под ограничения попали три грузовых компании, а также руководители ориентированных на Россию криптобирж.

"Если российское руководство считает, что могут обойти наши санкции, прикрываясь криптосетями и теневыми финансовыми системами, то глубоко ошибается", — заявила Министр иностранных дел Великобритании Ивет Купер. Она добавила, что Британия вместе с союзниками будет продолжать выявлять и разрушать финансовые каналы, поддерживающие военную инфраструктуру.

На сегодняшний день Великобритания ввела ограничения против более 3300 физических лиц, компаний и судов. В результате действия международных санкций российская военная экономика потеряла более $450 миллиардов, что равняется примерно четырем годам финансирования боевых действий. Правительство Великобритании продолжает координацию действий с международными партнерами по защите финансовой системы.

О А7

Сеть A7 – это теневая платежная и криптовалютная экосистема, созданная Россией (при участии подсанкционного "Промсвязьбанка" и молдавского олигарха Илана Шора) для обхода международных финансовых санкций, перевода средств за границу и финансирования военной экономики.

Система использует альтернативные методы расчетов, включая криптовалюты, традиционные векселя и цепочки банков-посредников в третьих странах (например, в Кыргызстане, Грузии и странах Африки).

Напомним, в мае правительство Великобритании разрешило импорт дизельного и авиационного топлива, изготовленного из российской сырой нефти, но переработанного в третьих странах.