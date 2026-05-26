Блокування тіньових мільярдів: Велика Британія вдарила санкціями по криптомережах Росії

Уряд Великої Британії 26 травня оголосив про впровадження нового пакета санкцій, який спрямований проти криптовалютних обмінників та фінансових мереж, що використовуються Росією для уникнення діючих обмежень і фінансування війни проти України. Нові заходи вступають в силу негайно.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у пресрелізі, опублікованому Мінфіном Британії.

Хто потрапив під санкції?

Під санкції потрапила підтримувана Кремлем тіньова платіжна A7, створена для обходу західних обмежень, проведення розрахунків за закупівлю товарів та обробки фінансових операцій від продажу нафти. За наявними даними, через цю структуру минулого року пройшло понад $90 мільярдів, що становить приблизно половину річних військових витрат Росії. Мережа використовувала банк у Киргизстані для проведення розрахунків, а також велику міжнародну криптовалютну платформу.

Загалом новий пакет включає 18 санкційних рішень проти незаконної фінансової інфраструктури. Окрім структури A7 та пов'язаних із нею осіб, під обмеження потрапили три вантажні компанії, а також керівники орієнтованих на Росію криптобірж.

"Якщо російське керівництво вважає, що можуть обійти наші санкції, прикриваючись криптомережами і тіньовими фінансовими системами, то глибоко помиляється", — заявила Міністр закордонних справ Великобританії Івет Купер. Вона додала, що Британія разом із союзниками продовжуватиме виявляти та руйнувати фінансові канали, які підтримують військову інфраструктуру.

На сьогодні Велика Британія запровадила обмеження проти понад 3300 фізичних осіб, компаній і суден. Внаслідок дії міжнародних санкцій російська військова економіка втратила понад $450 мільярдів, що дорівнює приблизно чотирьом рокам фінансування бойових дій. Уряд Великої Британії продовжує координацію дій із міжнародними партнерами для захисту фінансової системи.

Про А7

Мережа A7 — це тіньова платіжна та криптовалютна екосистема, створена Росією (за участю підсанкційного "Промсвязьбанку" та молдовського олігарха Ілана Шора) для обходу міжнародних фінансових санкцій, переказу коштів за кордон та фінансування воєнної економіки.

Система використовує альтернативні методи розрахунків, включаючи криптовалюти, традиційні векселі та ланцюжки банків-посередників у третіх країнах (наприклад, у Киргизстані, Грузії та країнах Африки).

Нагадаємо, у травні уряд Великої Британії дозволив імпорт дизельного й авіаційного палива, виготовленого з російської сирої нафти, але переробленого в третіх країнах.