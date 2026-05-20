Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,15

--0,01

EUR

51,30

--0,11

Готівковий курс:

USD

43,98

43,90

EUR

51,60

51,40

Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Велика Британія послабила санкції щодо російської нафти

Велика Британія, Росія
Британія дозволила імпорт дизельного палива, виробленго із російської нафти / Depositphotos

Уряд Великої Британії дозволив імпорт дизельного й авіаційного палива, виготовленого з російської сирої нафти, але переробленого в третіх країнах.

Як пише Delo.ua, про це ідеться на сайті британського уряду.

Нові правила набувають чинності в середу, 20 травня, і діятимуть безстроково, але їх періодично переглядатимуть та можуть змінити або скасувати.

Також британській уряд видав обмежену в часі ліцензію на транспортування зрідженого природного газу з російських проєктів «Сахалін-2» та «Ямал», а також пов’язані із цим послуги — ідеться про судноплавство, фінансування та брокерські операції.

США послабили санкції на російську нафту

Міністерство фінансів США втретє видало тимчасовий дозвіл на купівлю російської нафти. Він діятиме до 17 червня.

Вперше цей виняток запровадили у березні, а у квітні його дію продовжили ще раз.

Таке рішення було ухвалено, щоб стабілізувати глобальне підвищення ціни на сировину через війну США та Ізраїлю проти Ірану.

Скасування обмежень викликало суперечки, особливо серед європейських союзників, які вважають санкції важливим інструментом для скорочення нафтових доходів Росії та фінансування війни проти України.

Критики, у свою чергу, стверджують, що пом'якшення санкцій сприяло зростанню доходів Москви. На їхню думку, навіть обмежене зняття заборон для вже відвантаженої нафти дозволило Росії заробити на стрибку цін на енергоресурси.

При цьому деякі країни, включаючи Індію та Індонезію, лобіювали продовження терміну дії послаблень з огляду на напруженість на енергетичних ринках через конфлікт з Іраном та часткове обмеження поставок через Ормузьку протоку.

Україна закликала адміністрацію президента США Дональда Трампа відновити санкції проти російської нафти та нафтопродуктів і не дозволяти Москві отримувати вигоду від конфлікту на Близькому Сході. 

Автор:
Світлана Манько