Велика Британія послабила санкції щодо російської нафти

Уряд Великої Британії дозволив імпорт дизельного й авіаційного палива, виготовленого з російської сирої нафти, але переробленого в третіх країнах.

Як пише Delo.ua, про це ідеться на сайті британського уряду.

Нові правила набувають чинності в середу, 20 травня, і діятимуть безстроково, але їх періодично переглядатимуть та можуть змінити або скасувати.

Також британській уряд видав обмежену в часі ліцензію на транспортування зрідженого природного газу з російських проєктів «Сахалін-2» та «Ямал», а також пов’язані із цим послуги — ідеться про судноплавство, фінансування та брокерські операції.

США послабили санкції на російську нафту

Міністерство фінансів США втретє видало тимчасовий дозвіл на купівлю російської нафти. Він діятиме до 17 червня.

Вперше цей виняток запровадили у березні, а у квітні його дію продовжили ще раз.

Таке рішення було ухвалено, щоб стабілізувати глобальне підвищення ціни на сировину через війну США та Ізраїлю проти Ірану.

Скасування обмежень викликало суперечки, особливо серед європейських союзників, які вважають санкції важливим інструментом для скорочення нафтових доходів Росії та фінансування війни проти України.

Критики, у свою чергу, стверджують, що пом'якшення санкцій сприяло зростанню доходів Москви. На їхню думку, навіть обмежене зняття заборон для вже відвантаженої нафти дозволило Росії заробити на стрибку цін на енергоресурси.

При цьому деякі країни, включаючи Індію та Індонезію, лобіювали продовження терміну дії послаблень з огляду на напруженість на енергетичних ринках через конфлікт з Іраном та часткове обмеження поставок через Ормузьку протоку.

Україна закликала адміністрацію президента США Дональда Трампа відновити санкції проти російської нафти та нафтопродуктів і не дозволяти Москві отримувати вигоду від конфлікту на Близькому Сході.