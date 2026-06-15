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Великобритания запретит импорт российского дизеля и авиатоплива с 2027 года

дизтопливо
Британия прекратит импорт дизеля и авиатоплива из РФ / Depositphotos

Великобритания объявила об установлении четких сроков полного запрета на импорт дизельного и авиационного топлива из российской нефти.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters .

В пятницу Министерство бизнеса и торговли заявило, что действующая временная лицензия на подобные нефтепродукты окончательно завершит свое действие 1 января 2027 года.

В правительстве подчеркнули, что действующие санкции против агрессора никто не отменяет, в то время как страна планово вводит новые ограничения.

Напомним, что в прошлом месяце официальный Лондон решил временно отложить ранее анонсированный запрет.

Британская власть пошла на этот шаг и продлила разрешение на импорт топлива, произведенного из российского сырья в третьих странах, из-за серьезных проблем с поставками, которые спровоцировала война с Ираном.

Несмотря на установленный дедлайн до 2027 года, британское правительство собирается пересматривать выданную лицензию каждые две недели.

Главная цель этих проверок — отменить разрешение и полностью перекрыть путь российским нефтепродуктам на внутренний рынок страны как можно скорее, как только появится такая возможность.

Напомним, вооруженные силы Великобритании перехватили нефтяной танкер российского "теневого флота" SMYRTOS, пытавшийся пройти через Ла-Манш. Это первая операция, которой руководили британские силы.

Автор:
Татьяна Бессараб