Уряд завершив виплати та підбив підсумки програми "Зимова єПідтримка"

Уряд завершив виплату допомоги за програмою "Зимова єПідтримка", ініційованою для підтримки громадян у зимовий період. 703 мільйони гривень отримали українці за заявками, поданими у період з 13 по 28 лютого 2025 року.

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Про це повідомляє Міністерство економіки.

Серед цих виплат – 124,5 тисячі допомог на дітей. Загалом програмою скористалися 14,4 мільйона громадян.

Як зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко, більшість отриманих коштів українці витратили на оплату комунальних послуг.

Також кошти використовували для купівлі ліків українського виробництва, підтримки вітчизняного книговидання та благодійних внесків на Збройні Сили України.

Використати кошти можна до кінця 2025 року. Громадяни, які подали заявку через "Укрпошту", отримають виплати до кінця квітня.

На що можна витратити кошти

Кошти можна використовувати для оплати:

Комунальних послуг ;

Медичних послуг та страхування ;

Освіти та транспортних послуг ;

Ліків, лікарських засобів та медичних виробів українського виробництва ;

Книжок та друкованої продукції .

Також 1000 гривень можна витратити на благодійність або задонатити на ЗСУ.

Декларування виплат

В Мінекономіки зазначають, що отримані кошти вважаються доходом і підлягають декларуванню відповідно до чинного законодавства. Декларацію необхідно подати до 31 березня 2025 року.

Детальна інформація про процедуру подання декларації доступна на офіційному сайті уряду.

Програма "Зимової єПідтримки" в стала наймасштабнішою фінансовою ініціативою держави. За три місяці лише в "Дії" понад 12 мільйонів українців подали заявки на отримання 1 000 гривень допомоги.