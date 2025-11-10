Двухэтажные вагоны и европути: как Украина модернизирует железную дорогу в 2026 году

Заместитель министра финансов Александр Кава обсудил с бизнесом модернизацию железной дороги и инвестиции в 2026 году с новыми пассажирскими вагонами, двухэтажными вагонами и европутью во Львов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства финансов.

Инвестиции в железную дорогу Украины

За последние пять лет правительство закупило 166 современных пассажирских вагонов украинского производства, которыми уже пользуются пассажиры. В 2025 году был заключен контракт на поставку еще 100 вагонов, которые начнут поступать в 2026 году. Кроме того, в проекте бюджета на 2026 год предусмотрены средства на приобретение еще 100 вагонов общей стоимостью около 5,7 млрд грн., среди которых будет первый современный двухэтажный пассажирский вагон.

"Двухэтажные пассажирские вагоны позволят существенно оптимизировать расходы по перевозке пассажиров. Расходы на обслуживание одно- и двухэтажных вагонов отличаются примерно на 10%, тогда как количество мест в двухэтажном вагоне растет почти на 80%", - отметил Кава.

Отдельное внимание уделяется интеграции украинской железной дороги в европейскую транспортную сеть TEN-T. Украина уже получает грантовое софинансирование от ЕС — 50% стоимости проектов в рамках программы Connecting Europe Facility (CEF), направленной на развитие европути и логистических маршрутов.

В этом году правительство уже построило евроколею стандарта 1435 мм от Чопа до Ужгорода протяженностью 22 км, а в 2026-м планируем старт работ на направлении от польской границы до Львова. расходов Также продолжается электрификация участка евроколеи Чоп - Ужгород, которую планируется завершить к лету 2026 года", - подытожил он.

Напомним, объем грузовых перевозок "Укрзализныци" в 2025 году сократится примерно на 7% - до 160 млн. тонн против 173 млн. тонн в прошлом году. Такие прогнозы компания представила 7 ноября в ходе презентации обновленной стратегии. В последующие годы ожидается незначительное восстановление: в 2026-м – до 161 млн тонн, а в 2027-м – до 162 млн тонн.