Автоматический весовой контроль в октябре собрал более 8 млн грн штрафов

Система взвешивания в движении WIM демонстрирует эффективность – за октябрь она зафиксировала более 600 нарушений весовых норм и принесла 8,6 миллиона гривен в бюджет. За 10 месяцев 2025 года общая сумма уплаченных штрафов превысила 103 миллиона гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Агентства восстановления.

В октябре 2025 года система взвешивания в движении (WIM) обеспечила поступление 8,6 миллиона гривен в государственный бюджет. По результатам автоматической фиксации нарушений работники Укртрансбезопасности составили 634 постановления о превышении весовых норм транспортными средствами.

Больше всего нарушений зафиксировано в Киевской области – 217 случаев, Харьковской – 68 и Днепропетровской – 65.

Всего с начала года и до конца октября уплачено более 103,83 миллиона гривен штрафов, полученных благодаря работе WIM.

Система не только пополняет бюджет, но помогает сохранить сотни километров украинских дорог. На автоматических пунктах контроля WIM фиксирует превышение допустимого веса и габаритов грузовиков, что позволяет предотвращать разрушение дорожного покрытия и мостов, а также повышает безопасность движения.

Контроль осуществляется с помощью вмонтированных в дорожное покрытие датчиков, определяющих фактический вес транспортного средства. Камеры фиксируют скорость, габариты и номерные знаки, а полученные данные передаются Центрам обработки данных Агентства восстановления и Укртрансбезопасности.

Система мониторинга WIM внедрена Агентством восстановления для обеспечения круглосуточного автоматического контроля движения, минимизации влияния человеческого фактора и эффективного предотвращения разрушения дорог.

Напомним, в начале года в Украине началась модернизация системы автоматической фиксации габаритно-весового контроля транспортных средств.