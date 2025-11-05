Запланована подія 2

Читати українською

В Запорожье завершили ремонт участка дороги, стратегически важной для военной логистики (ФОТО)

дорога, деревья
В Запорожье завершили ремонт важного участка дороги. / Агентство восстановления

В Запорожье завершены ремонтные работы по восстановлению участка международной автомобильной дороги М-18. Эта трасса имеет стратегическое значение для региона, поскольку является ключевой транспортной артерией, необходимой для обеспечения военных, медицинских, гуманитарных и эвакуационных рейсов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Агентства восстановления.

Работы по текущему ремонту на наиболее поврежденных отрезках начались в сентябре этого года. Общая протяженность восстановленного участка составляет 3,3 км.

Выполнение этих ремонтных работ позволило не только предотвратить дальнейшее разрушение дорожного полотна, но значительно повысить безопасность и комфорт движения транспорта.

Список выполненных работ:

  • холодное фрезерование существующего дорожного покрытия;
  • частичная замена основания дорожной одежды;
  • устройство выравнивающего и верхнего слоев покрытия из асфальтобетонной смеси;
  • укрепление и планировка обочины.
Фото 2 — В Запорожье завершили ремонт участка дороги, стратегически важной для военной логистики (ФОТО)
Ремонт международной автомобильной дороги М-18 завершен.

В ближайшее время будет нанесена дорожная разметка, которая завершит комплекс мер по обеспечению безопасности дорожного движения.

Фото 3 — В Запорожье завершили ремонт участка дороги, стратегически важной для военной логистики (ФОТО)
В Запорожье завершили ремонт международной автодороги.

Финансирование проекта осуществлялось на средства государственного бюджета.

Напомним, на дороге государственного значения Н-10 Стрый – Ивано-Франковск – Мамалыга – Черновцы начаты активные работы по ликвидации критических повреждений. В Черновицкой области восстанавливаются наиболее разрушенные участки этого автодороги.

Автор:
Татьяна Ковальчук