В Запорожье завершили ремонт участка дороги, стратегически важной для военной логистики (ФОТО)
В Запорожье завершены ремонтные работы по восстановлению участка международной автомобильной дороги М-18. Эта трасса имеет стратегическое значение для региона, поскольку является ключевой транспортной артерией, необходимой для обеспечения военных, медицинских, гуманитарных и эвакуационных рейсов.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Агентства восстановления.
Работы по текущему ремонту на наиболее поврежденных отрезках начались в сентябре этого года. Общая протяженность восстановленного участка составляет 3,3 км.
Выполнение этих ремонтных работ позволило не только предотвратить дальнейшее разрушение дорожного полотна, но значительно повысить безопасность и комфорт движения транспорта.
Список выполненных работ:
- холодное фрезерование существующего дорожного покрытия;
- частичная замена основания дорожной одежды;
- устройство выравнивающего и верхнего слоев покрытия из асфальтобетонной смеси;
- укрепление и планировка обочины.
В ближайшее время будет нанесена дорожная разметка, которая завершит комплекс мер по обеспечению безопасности дорожного движения.
Финансирование проекта осуществлялось на средства государственного бюджета.
Напомним, на дороге государственного значения Н-10 Стрый – Ивано-Франковск – Мамалыга – Черновцы начаты активные работы по ликвидации критических повреждений. В Черновицкой области восстанавливаются наиболее разрушенные участки этого автодороги.