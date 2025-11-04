В Черновицкой области идет ремонт дороги государственного значения, ведущей к границе с Молдовой (ФОТО)

На дороге государственного значения Н-10 Стрый – Ивано-Франковск – Мамалыга – Черновцы начаты активные работы по ликвидации критических повреждений. В Черновицкой области восстанавливаются наиболее разрушенные участки этой автодороги.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Агентства восстановления.

"В условиях военного состояния финансирование дорожной отрасли существенно ограничено. Поэтому работы выполняем с максимальной экономической эффективностью в пределах эксплуатационного содержания дорог", - отметили в агентстве.

Ремонт дороги в Мамаевской общине.



Дорога Н-10 является важной артерией, обеспечивающей связь между Буковиной и Прикарпатье, а также используется для курсирования автомобилей на границу с Молдовой.

Какие работы производят дорожники?

Сейчас не производится капитальный ремонт или реконструкция, а специалисты работают методом устройства больших локальных карт. Наибольшие дефекты покрытия устраняются в Мамаевской общине.

Технические специалисты срезают старое и изношенное покрытие и усиливают основание дороги на поврежденных участках. На отдельных отрезках идет подготовка к укладке нового а сфальта. Первоначально устраняются повреждения, представляющие угрозу безопасности дорожного движения, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение дорожного покрытия.

Ремонт дороги Н-10.

На участках дороги Н-10, где выполняются ремонтные работы, движение транспорта осуществляется в реверсном режиме. Водителям нужно быть максимально внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения и установленные скоростные ограничения.

