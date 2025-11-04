Запланована подія 2

У Чернівецькій області триває ремонт дороги державного значення, яка веде до кордону з Молдовою (ФОТО)

ремонт дороги, техніка, дорожні знаки
Ремонт дороги у Чернівецькій області. / Агентство відновлення

На дорозі державного значення Н-10 Стрий – Івано-Франківськ – Мамалига – Чернівці розпочаті активні роботи з ліквідації критичних пошкоджень. У Чернівецькій області відновлюються найбільш зруйновані ділянки цього важливого автошляху.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Агентства відновлення.

"В умовах воєнного стану фінансування дорожньої галузі суттєво обмежене. Тому роботи виконуємо з максимальною економічною ефективністю в межах експлуатаційного утримання доріг", — зазначили в агентстві.

Фото 2 — У Чернівецькій області триває ремонт дороги державного значення, яка веде до кордону з Молдовою (ФОТО)
Ремонт дороги у Мамаївській громаді.

Дорога Н-10 є важливою артерією, що забезпечує зв'язок між Буковиною та Прикарпаттям, а також використовується для курсування автомобілів до кордону з Молдовою.

Які роботи проводять дорожники?

Зараз не проводиться капітальний ремонт чи реконструкція, а фахівці працюють методом влаштування великих локальних карт. Наразі найбільші дефекти покриття усуваються у Мамаївській громаді.

Технічні фахівці зрізають старе та зношене покриття та підсилюють основу дороги на пошкоджених ділянках. На окремих відрізках триває підготовка до укладання нового асфальту. Першочергово усуваються пошкодження, що становлять загрозу безпеці дорожнього руху, щоб запобігти подальшій руйнації дорожнього покриття.

Фото 3 — У Чернівецькій області триває ремонт дороги державного значення, яка веде до кордону з Молдовою (ФОТО)
Ремонт дороги Н-10.

Варто зазначити, що на ділянках дороги Н-10, де виконуються ремонтні роботи, рух транспорту здійснюється у реверсному режимі. Водіям потрібно бути максимально уважними, суворо дотримуватися правил дорожнього руху та встановлених швидкісних обмежень.

Нагадаємо, на Житомирщині триває ремонт дороги, яка є частиною національної транспортної системи країни. Автошлях Н-02 / М-06 / - Кременець – Біла Церква – Ржищів – Канів – Софіївка має загальну протяжність понад 500 кілометрів і пролягає через сім областей.

Автор:
Тетяна Ковальчук