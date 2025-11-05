- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
У Запоріжжі завершили ремонт ділянки дороги, яка є стратегічно важливою для військової логістики (ФОТО)
У Запоріжжі завершено ремонтні роботи з відновлення ділянки міжнародної автомобільної дороги М-18. Ця траса має стратегічне значення для регіону, оскільки є ключовою транспортною артерією, необхідною для забезпечення військових, медичних, гуманітарних та евакуаційних рейсів.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Агентства відновлення.
Роботи з поточного ремонту на найбільш пошкоджених відрізках розпочалися у вересні цього року. Загальна протяжність відновленої ділянки складає 3,3 км.
Виконання цих ремонтних робіт дозволило не лише попередити подальше руйнування дорожнього полотна, але й значно підвищити безпеку та комфорт руху транспорту.
Перелік виконаних робіт:
- холодне фрезерування існуючого дорожнього покриття;
- часткова заміна основи дорожнього одягу;
- влаштування вирівнюючого та верхнього шарів покриття з асфальтобетонної суміші;
- укріплення та планування узбіччя.
Найближчим часом буде нанесено дорожню розмітку, що завершить комплекс заходів для забезпечення безпеки дорожнього руху.
Фінансування проєкту здійснювалося за кошти державного бюджету.
Нагадаємо, на дорозі державного значення Н-10 Стрий – Івано-Франківськ – Мамалига – Чернівці розпочаті активні роботи з ліквідації критичних пошкоджень. У Чернівецькій області відновлюються найбільш зруйновані ділянки цього важливого автошляху.