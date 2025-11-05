У Запоріжжі завершили ремонт ділянки дороги, яка є стратегічно важливою для військової логістики (ФОТО)

У Запоріжжі завершено ремонтні роботи з відновлення ділянки міжнародної автомобільної дороги М-18. Ця траса має стратегічне значення для регіону, оскільки є ключовою транспортною артерією, необхідною для забезпечення військових, медичних, гуманітарних та евакуаційних рейсів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Агентства відновлення.

Роботи з поточного ремонту на найбільш пошкоджених відрізках розпочалися у вересні цього року. Загальна протяжність відновленої ділянки складає 3,3 км.

Виконання цих ремонтних робіт дозволило не лише попередити подальше руйнування дорожнього полотна, але й значно підвищити безпеку та комфорт руху транспорту.

Перелік виконаних робіт:

холодне фрезерування існуючого дорожнього покриття;

часткова заміна основи дорожнього одягу;

влаштування вирівнюючого та верхнього шарів покриття з асфальтобетонної суміші;

укріплення та планування узбіччя.

Ремонт міжнародної автомобільної дороги М-18 завершено.



Найближчим часом буде нанесено дорожню розмітку, що завершить комплекс заходів для забезпечення безпеки дорожнього руху.

У Запоріжжі завершили ремонт міжнародного автошляху.



Фінансування проєкту здійснювалося за кошти державного бюджету.

Нагадаємо, на дорозі державного значення Н-10 Стрий – Івано-Франківськ – Мамалига – Чернівці розпочаті активні роботи з ліквідації критичних пошкоджень. У Чернівецькій області відновлюються найбільш зруйновані ділянки цього важливого автошляху.