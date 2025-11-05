Запланована подія 2

У Запоріжжі завершили ремонт ділянки дороги, яка є стратегічно важливою для військової логістики (ФОТО)

дорога, дерева
У Запоріжжі завершили ремонт важливої ділянки дороги. / Агентство відновлення

У Запоріжжі завершено ремонтні роботи з відновлення ділянки міжнародної автомобільної дороги М-18. Ця траса має стратегічне значення для регіону, оскільки є ключовою транспортною артерією, необхідною для забезпечення військових, медичних, гуманітарних та евакуаційних рейсів. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Агентства відновлення.

Роботи з поточного ремонту на найбільш пошкоджених відрізках розпочалися у вересні цього року. Загальна протяжність відновленої ділянки складає 3,3 км.

Виконання цих ремонтних робіт дозволило не лише попередити подальше руйнування дорожнього полотна, але й значно підвищити безпеку та комфорт руху транспорту.

Перелік виконаних робіт:

  • холодне фрезерування існуючого дорожнього покриття; 
  • часткова заміна основи дорожнього одягу; 
  • влаштування вирівнюючого та верхнього шарів покриття з асфальтобетонної суміші; 
  • укріплення та планування узбіччя.
Фото 2 — У Запоріжжі завершили ремонт ділянки дороги, яка є стратегічно важливою для військової логістики (ФОТО)
Ремонт міжнародної автомобільної дороги М-18 завершено.

Найближчим часом буде нанесено дорожню розмітку, що завершить комплекс заходів для забезпечення безпеки дорожнього руху.

Фото 3 — У Запоріжжі завершили ремонт ділянки дороги, яка є стратегічно важливою для військової логістики (ФОТО)
У Запоріжжі завершили ремонт міжнародного автошляху.

Фінансування проєкту здійснювалося за кошти державного бюджету.

Нагадаємо, на дорозі державного значення Н-10 Стрий – Івано-Франківськ – Мамалига – Чернівці розпочаті активні роботи з ліквідації критичних пошкоджень. У Чернівецькій області відновлюються найбільш зруйновані ділянки цього важливого автошляху.

Автор:
Тетяна Ковальчук